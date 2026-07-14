Çölün ortasında 440 yıldır tek başına yaşıyor: Yakınında tek damla su yok

Bahreyn'in Sakhir Çölü'nün ortasında, görünür bir su kaynağı olmadan yaklaşık 440 yıldır yeşil kalan Hayat Ağacı, dünyanın en ilginç doğal simgelerinden biri olarak gösteriliyor. Her yıl yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırlayan ağaç, dayanıklılığı, tarihi ve gizemiyle dikkat çekiyor.

ÇÖLÜN ORTASINDA 440 YILDIR YEŞİL

Hayat Ağacı, Bahreyn'in güneyindeki Sakhir Çölü'nde tek başına yükseliyor. Yakınında su kaynağı bulunmamasına rağmen yeşil kalmayı sürdüren ağaç, çölün en dikkat çeken noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Bahreyn Turizm ve Sergi Otoritesi'ne göre yaklaşık 440 yaşındaki ağaç, akasya ailesine ait ve yaklaşık 10 metre yüksekliğinde. Normalde 70-80 yıl yaşayan akasya türünün çok ötesinde bir ömre sahip olması dikkat çekiyor.

HER YIL 50 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR, TEK BAŞINA ÇÖLE HÜKMEDİYOR

Başkent Manama'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Hayat Ağacı, her yıl yaklaşık 50 bin turisti ağırlıyor.

Ağacın bulunduğu bölgede antik Dilmun uygarlığına ait arkeolojik kalıntılar ve 500 yıldan daha eski eserler de bulunuyor.

GİZEMİ HALA ÇÖZÜLEBİLMİŞ DEĞİL

Bahreyn yönetimi ağacı korumak için ziyaretçi merkezi ve koruma alanı oluşturdu. Görünür bir su kaynağı olmadan yüzyıllardır yaşamını sürdürmesi ise Hayat Ağacı'nı dünyanın en gizemli doğal oluşumlarından biri yapmaya devam ediyor.