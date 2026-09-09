Çin sanayisi savaş makinesine dönüşüyor: İnsansı robotlar hangi rolleri devralacak?

Çin, savaş alanının geleceğini şekillendirmek adına insansı (humanoid) robot ordusu hazırlıklarına hız verdi. Metropollerdeki bina baskınlarından denizdeki gemi operasyonlarına kadar geniş bir yelpazede görev yapması planlanan bu makineler, insan piyadeler ve kamikaze dronlarla birlikte hareket ederek askeri doktrinleri baştan yazmaya hazırlanıyor.

SAVAŞ ALANINDA YENİ DÖNEM: İNSANSI ASKERLER SAHAYA İNİYOR

Son iki yılda Çin ordusu, savaş alanında insansı robotların kullanımına yönelik senaryoların geliştirilmesini hızlandırdı. Çin Savunma Bakanlığı, muharebe durumlarında konuşlandırılacak bu makinelerin test süreçlerini, eğitim teknolojilerini ve birliklerle etkileşimini doğrudan sahada inceliyor. Algılama, nesne işleme ve eğitim verisi toplama amaçlı yapay zeka sistemlerine odaklanılan bu süreç, hibrit savaş teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

KÜRESEL ÜRETİM GÜCÜ ASKERİ AVANTAJA DÖNÜŞÜYOR

BofA Global Research analistlerine göre, Çinli üreticilerin dünya genelindeki insansı robot tedarikinin yaklaşık %95'ini karşılaması bekleniyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), hızla büyüyen bu devasa yerli sanayi altyapısını arkasına alarak kendi özgün askeri teknolojilerini geliştirmeyi sürdürüyor.

ŞEHİR OPERASYONLARINDAN SAVAŞ GEMİLERİNE: ROBOTLARIN GÖREV ALANLARI

Savunma Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, insansı robotların gelecekte üstleneceği kritik rolleri ve operasyonel senaryoları şu başlıklar altında tanımlıyor:

Bina ve Tünel Temizliği: Altı savaş robotunun iki saldırı ekibine ayrılarak insan birlikleriyle koordineli bir şekilde işgal altındaki binaları ve tünelleri temizlemesi planlanıyor.

Gemi ve Deniz Operasyonları: İki kol ve iki bacağa sahip yapıları sayesinde tırmanma, denge sağlama ve dar alanlarda yönlenme yeteneği sunan robotlar, savaş gemilerindeki denizcilere doğrudan destek verecek.

Birincil Muharebe Operasyonları: Askeri uzmanlar, başlangıçta destek görevi üstlenen robotların zamanla doğrudan ön cephede birincil operasyonel güç haline geleceğini öngörüyor.

2030 HEDEFLERİ VE GELECEĞİN ÇELİK ORDUSU

Sektörel öngörülere göre Çin, önümüzdeki yıllarda yüksek maliyetli yüz binlerce modelle başlayıp zamanla daha pratik ve erişilebilir robotlara geçmeyi hedefliyor. Morgan Stanley, Çin'in 2030 yılına kadar yılda yaklaşık 450.000 insansı robot satış rakamına ulaşabileceğini tahmin ediyor. Çin hükümeti; ağ tabanlı bilgi sistemleri, yapay zeka ve insansız teknolojiler aracılığıyla ulusal savunmasını modernize ederek küresel askeri güç dengelerini yeniden tanımlamayı amaçlıyor.