Cezaevinden izinli çıktı; kavgada yaralandı

Olay, saat 21.30 sıralarında Sakarya'nın Akyazı ilçesi Karaçalılık mevkisindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Osman D. ile Selim D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ayağından yaralanan Osman D.’nin cezaevinden Kurban Bayramı izniyle çıktığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olaya karışan şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.