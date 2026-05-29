Halk TV Yaşam ‘Çeteler ve Develer’ geleneği, Kurban Bayramı'nda canlandırıldı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen ‘Çeteler ve Develer’ geleneği, Kurban Bayramı’nın ilk 3 gecesinde düzenlenen etkinliklerle yeniden yaşatıldı. Gençler, maskeler ve kostümlerle mahalle meydanında geleneksel gösteriler sundu.

Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Firuz Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikler, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gördü. Saat 23.00’te başlayıp gece 02.00’ye kadar süren programlarda mahalle sakinleri ve bayram için köye gelen misafirler bir araya geldi.

Davul ve zurna eşliğinde düzenlenen etkinlikte gençler, çeşitli kostümler giyip maskeler takarak geleneksel oyunlar sergiledi. Tahta ve kumaşlarla hazırlanan deve figürü de mahalle meydanında dolaştırıldı.‘Çeteler ve Develer’ geleneği, Kurban Bayramı'nda canlandırıldı - Resim : 1

Firuz Mahallesi Muhtarı Ramazan Közkurt, geleneğin geçmişten bugüne taşındığını belirterek, “Mahallenin gençleri, tahta ve kumaşlarla hazırladıkları deve görünümlü hayvan figürüyle insanların arasında gezerler. Etkinlik, bayramın ilk 3 günü gece saatlerinde yapılır” dedi.

Közkurt, geleneğin “çeteler” bölümünde ise geçmişte yaşanan gerçek bir olayın canlandırıldığını ifade ederek, “Maskeli ve çeşitli renklerde kostümler giyen gençler, temsili olarak köyden bir kız kaçırır. Kaçırılan kişinin yakınları da kızlarını geri almaya çalışır. Gelenek, davul ve zurnayla çeşitli eğlence ve etkinliklerle devam eder” diye konuştu.

(DHA)

