Çanakkale'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde FETÖ üyesi firari 2 hükümlü yakalandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 18-25 Mayıs tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında binlerce kişi ve araç denetlendi.
Denetimlerde 9 bin 555 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 2 bin 926 aracın evrakları kontrol edildi. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 18 kişi yakalanırken, 556 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Kamu düzenini bozacak davranışlarda bulunduğu tespit edilen 55 kişi hakkında ise Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı.
Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda ayrıca 60,75 gram narkotik madde, 20 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 11 fişek, hassas terazi, uyuşturucu yetiştirmede kullanılan düzenekler ve 5 kök kenevir ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında farklı suçlardan toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, “yasadışı kenevir ekimi” suçlamasıyla yakalanan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan denetimlerde, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan haklarında 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü de yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)