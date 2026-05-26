Çamaşırları dışarıda kurutmak doğru mu?

Basit bir zevk gibi görünen şey, aslında semptomlarınızı çok daha kötüleştirebilir. Gelin, hapşırmanın gerçeklerini ve nasıl önleneceğini inceleyelim:

Saman nezlesi, diğer adıyla mevsimsel alerjik rinit , polenle temas sonucu tetiklenen ve polene duyarlı kişilerde görülen bir alerjidir. Genellikle ilkbaharda, ağaçlar ve bitkiler polenlerini havaya salmaya başladığı zaman başlar. Tesadüfen, bu aynı zamanda çamaşırlarımızı daha hızlı ve iyice kurutmak için dışarıya astığımız yılın zamanıdır. Dürüst olmak gerekirse açık havada kurutulmuş taze çarşaflara girmekten daha keyifli bir şey var mı? Ancak polen alerjisi olanlar için bu alışkanlık önerilmez; işte nedeni:

POLEN: ÇAMAŞIRLARINIZIN İSTENMEYEN MİSAFİRİ

Nemli çamaşırlar, gerçek bir polen mıknatısı gibi davranır. Polen taneleri, tıpkı toz gibi nemli liflere yapışır. Giysileriniz, çarşaflarınız veya havlularınız dışarıda kuruduktan sonra, bu istenmeyen misafirleri de beraberinde içeri taşır.

Sonuç? Evde, kapalı alanda olsanız bile, "temiz" çamaşırlarınız nedeniyle polene maruz kalırsınız.

Polenle temas doğrudan ve uzun sürelidir, özellikle çarşaf ve yastık kılıfı gibi yatak takımlarıyla. Polen sadece konup gitmez; yapışıp kalır ve cildinize, saçınıza ve burnunuza yakından temas eder. Polen alerjisi olan herkes için bu, belirtilerin gece daha da kötüleşmesi anlamına gelir: hapşırma, burun tıkanıklığı, öksürük, göz ve boğaz kaşıntısı.

POLEN İÇ MEKANLARDA HAVAYA KARIŞIYOR

Olay burada bitmiyor. Bu çamaşırlar alerjenleri yatak odanızın havasına yayıyor. Cildinizle doğrudan temasın yanı sıra, uyurken polen de soluyorsunuz. Yani yastığa yasladığınız anda aniden hapşırmaya başlamanızın nedenini merak ediyorsanız, artık biliyorsunuz çarşaflarınız sadece yumuşaklıktan daha fazlasını paylaşıyor olabilir.

KARARSIZ KALANLAR İÇİN ALTIN ORTA YOL

Eğer dışarıda kurutma keyfinden vazgeçmek istemiyorsanız, şu 3 basit kurala dikkat edebilirsiniz:

Ters Çevirerek Asın: Renklilerin solmasını önlemek için kıyafetleri mutlaka ters yüz edin.

İçeri Alırken Silkeleyin: Çamaşırları toplamadan önce sertçe silkeleyerek üzerindeki olası polen ve tozları dökün.

Kritik Günlerde İçeriyi Seçin: Kuru ve rüzgarlı bahar günlerinde (polen uçuşmasının en yoğun olduğu zamanlar) nevresim ve havluları bir süreliğine içeride kurutun.

Polen mevsimi boyunca çamaşırlarınızı içeride kurutun, bu bir süreliğine dışarıdaki o taze kokudan vazgeçmek anlamına gelse bile.

Çamaşırlarınızı dışarıda kurutmanız gerekiyorsa polen yoğunluğunun yüksek olduğu günlerden (genellikle ilkbahar ve yaz başlarında kuru ve rüzgarlı günler) kaçının.

Eğer imkanınız varsa, özellikle nevresim ve havlu gibi cildinize yakın olacak eşyalar için kurutma makinesi kullanmayı düşünün.