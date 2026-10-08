Büyük ödülü kaptı: Hepsini kesmişlerdi, 150 yıldır direniyordu

Yaklaşık 150 yıllık bir ağaç, sıra dışı gövde yapısı ve yıllar boyunca karşılaştığı zorlu koşullara rağmen hayatta kalmasıyla büyük ödülün sahibi oldu. Oylamada rakiplerini geride bırakarak yüzde 30’dan fazla oy aldı.

Yarışmanın kazananı, uzun yıllar boyunca şiddetli rüzgarlara maruz kalmasına rağmen ayakta kalmayı başardı. Ağacın sıra dışı görüntüsü ve zorlu koşullara direnci, seçilmesinde etkili oldu.

KAZANAN AĞAÇ BELLİ OLDU

Birleşik Krallık’ta düzenlenen “Tree of the Year” yarışmasını, Kuzey İrlanda’nın Newcastle kentindeki sahil yürüyüş yolunda bulunan “Eğri Ağaç” (Bendy Tree) kazandı. Böylece yarışmada ilk kez Kuzey İrlanda’dan bir ağaç birinci oldu.

RÜZGAR YILLARCA AĞACI EĞDİ, O İSE AYAKTA KALDI

yüzyılda insanları şiddetli deniz rüzgarlarından korumak amacıyla dikilen ağaç, yıllar içinde rüzgarların etkisiyle neredeyse yatay şekilde büyüdü. Gökkuşağını andıran dallarıyla gölge sağlayan ağacın altında bir bank bulunuyor. Buradan Mourne Dağları ve deniz manzarası izlenebiliyor.

AYNI SIRADAKİ AĞAÇLARIN HEPSİ KESİLDİ

Yerli bir karaağaç olan ağacın, sahil yürüyüş yolunu denizden gelen rüzgarlardan korumak için dikilen sıradaki tek hayatta kalan ağaç olduğu belirtildi. Aynı sıradaki diğer ağaçlar, 1980'lerde bölgenin yeniden düzenlenmesi sırasında kesildi.

KARAAĞAÇ HASTALIĞINA DA DİRENDİ

Ağaç, 1960'larda Birleşik Krallık'taki yaklaşık 30 milyon karaağacın çoğunu yok eden Hollanda karaağaç hastalığından da kurtuldu. Woodland Trust'tan May Chemais, ağacın hayatta kalmasını “şaşırtıcı ve tuhaf” olarak nitelendirdi.

Chemais, ağacın çevresine uyum sağladığını ve bir asırdan uzun süre boyunca şiddetli rüzgarlara maruz kalmasına rağmen köklerini koruduğunu belirtti.

9 AĞAÇ FİNALE KALDI

Yarışmada toplam dokuz ağaç finale kaldı. Finalistler arasında Devon'daki bir kilise kulesinin yanında bulunan yaklaşık 200 yıllık porsuk ağacı, yıldırım çarpan İskoç dişbudağı ve köylülerin 19. yüzyılın başlarında İngiliz İç Savaşı dönemine ait bir top mermisi bulduğu Surrey'deki porsuk ağacı da yer aldı.

John Martin, Surrey'deki ağacın kazanmasını umduğunu belirtirken, on binlerce kişinin de aynı düşüncede olduğu ifade edildi.

ORMAN HEDEFİ YÜZDE 12'YE ÇIKARILDI

Kuzey İrlanda'da ormanlık alanların oranı yüzde 8,7 seviyesinde bulunuyor. Bu oran İskoçya'da yüzde 19, Galler'de yüzde 15, İngiltere'de yüzde 10 ve İrlanda Cumhuriyeti'nde yüzde 11 olarak kaydedildi.

Kuzey İrlanda'nın ağaçlandırma eylem planında, ormanlık alanların 2050 yılına kadar yüzde 12'ye çıkarılması hedefleniyor. Bu hedefe ulaşılabilmesi için ağaç dikme hızının üç katından fazla artırılması gerekiyor.