Bütün marketlerde satılıyor: Sadece 3 dalı bile şekeri dengeliyor!

Gaziantep, Hatay ve Kilis başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz mutfağında yüzyıllardır tüketilen zahter, son dönemde içerdiği doğal bileşenlerle bilimsel araştırmaların da gündemine girdi. Karvakrol ve timol içeren zahterin kan şekeri metabolizması üzerindeki olası etkileri araştırılıyor.

ZAHTER SOFRALARDA FARKLI ŞEKİLLERDE TÜKETİLİYOR

Bölge mutfağında önemli bir yere sahip olan zahter; taze haliyle salatalarda, kurutularak baharat olarak ve çay şeklinde tüketiliyor. Kendine özgü aromasıyla bilinen bitki, yöre halkı tarafından nesillerdir hem lezzeti hem de hazmı kolaylaştırıcı etkisi nedeniyle tercih ediliyor. Ayrıca da bütün marketlerde de kolaylıkla bulunuyor.

Dünya genelinde “süper gıda” araştırmalarının artmasıyla birlikte zahter ve benzeri kekik türlerinin kan şekeri kontrolü, insülin duyarlılığı ve antioksidan mekanizmalar üzerindeki olası etkileri de araştırılıyor.

KAN ŞEKERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ARAŞTIRILIYOR

Zahterin içeriğinde bulunan karvakrol ve timol gibi biyoaktif bileşenlerin, insülin duyarlılığı ve glukoz metabolizması üzerinde etkili olup olmadığı bilimsel çalışmalarda inceleniyor.

Bu kapsamda zahterin; hücrelerin insüline verdiği tepkiyi artırarak kandaki glukozun hücre içine çekilmesini kolaylaştırabileceği, yemek sonrasında karbonhidratların sindirimini yavaşlatarak kan şekerindeki ani yükselişleri sınırlayabileceği değerlendiriliyor.

PANKREAS HÜCRELERİ DE ARAŞTIRMALARA KONU OLUYOR

Zahterin güçlü antioksidan yapısının, insülin salgılayan pankreas beta hücrelerini serbest radikal hasarına karşı korumaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Bunun yanında kan şekeri dengesinin yanı sıra kötü kolesterol olarak bilinen LDL ve kan basıncı üzerindeki olası etkileri de metabolik sendrom kapsamında araştırılıyor.

ZAHTER ÇAYI BÖYLE HAZIRLANIYOR: SADECE 3 DALI BİLE ŞEKERİ DENGELİYOR

Zahterin besin değerlerini ve uçucu yağlarını kaybetmemesi için kaynatılmaması, demlenerek hazırlanması öneriliyor.

1 tatlı kaşığı kuru zahter veya 3-4 dal taze zahter Ayrı bir kapta kaynatılıp 1-2 dakika dinlendirilen sıcak su zahterin üzerine dökülüyor. Kabın kapağı kapatılarak 5-7 dakika demlenmesi bekleniyor. Kapağın kapalı tutulmasının uçucu şifalı yağların buharlaşmasını önlemek açısından önemli olduğu belirtiliyor.

Demlenen zahter süzüldükten sonra ılık şekilde, tercihen yemeklerden 30 dakika tüketilebiliyor.

ZAHTER İLAÇ YERİNE GEÇMİYOR

Zahter doğanın sunduğu destekleyici bir besin olarak değerlendiriliyor ancak tıbbi ilaç yerine geçmiyor. Diyabet tanısı bulunan ve özellikle insülin veya kan şekerini düşürücü ilaç kullanan kişilerin, düzenli olarak zahter tüketmeye başlamadan önce doktorlarına danışmaları öneriliyor.