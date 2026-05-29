Bursa'da kadına şiddete yine bir kadın müdahale etti
Bursa'da tartıştığı kadını darbeden kimliği belirsiz bir erkek, çevrede bulunan başka bir kadının müdahalesiyle uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Olay, Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi üzerindeki kaldırımda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın ile yanında bulunan erkek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, kadını darbederek yere düşürdü.
Yerden kalkmaya çalışan kadının boğazını sıkan saldırgana, bu sırada üst geçit merdivenlerinden inen başka bir kadın müdahale etti. Hızla olay yerine gelen kadın, saldırganı iterek uzaklaştırdı ve kavgayı sonlandırdı.
Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi