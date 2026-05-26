Bursa’da bayram öncesi temizlik yaptığı sırada dengesini kaybeden bir kişi, ikinci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olay, mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

Bursa'da bayram öncesi acı olay: Pencereden düşen kadın hayatını kaybetti

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bayram hazırlıkları sırasında yaşanan talihsiz bir kaza, bir ailenin sevincini yasa çevirdi. 29 Ekim Mahallesi’nde bir apartman dairesinde yaşayan Yücel Sığın, evinde temizlik yaptığı sırada meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Sığın, ikinci kattaki dairesinde cam silerken bir anda dengesini kaybetti. Kontrolden çıkan talihsiz hareket sonrası açık pencereden aşağı düşen Sığın ağır şekilde yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Sığın’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden Sığın’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.

