Burdur'da 2 bin yıllık sürpriz: İmparatorun heykeli yeniden ayağa kaldırıldı

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda önemli bir keşfe daha imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan Roma dönemine ait heykel parçaları, restorasyon çalışmalarıyla yeniden bir araya getiriliyor.

Kazı çalışmalarında, Roma İmparatoru Hadrianus ve eşi İmparatoriçe Sabina başta olmak üzere dört farklı mermer heykele ait parçalar bulundu. Parçaların birleştirilmesiyle yaklaşık 2,14 metre yüksekliğindeki Hadrianus heykeli yeniden ayağa kaldırıldı.

KİBYRA'DA 20 HEYKEL PARÇASI BULUNDU

Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, heykel parçalarının kentin önemli yapılarından Anıtsal Kent Giriş Kapısı çevresinde bulunduğunu belirtti.

Özüdoğru, kazıların farklı aşamalarında kol, bacak ve ayakların da aralarında bulunduğu yaklaşık 20 heykel parçasının gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Heykellerin, büyük ihtimalle M.S. 417 yılında meydana gelen deprem sırasında yüksekten düşerek parçalandığı değerlendiriliyor.

Bulunan parçalar arasında Hadrianus'a ait sağlam bir portre başının da yer aldığını belirten Özüdoğru, başın daha önce bulunan zırhlı gövdeyle eşleştirilmesiyle heykelin bütünlüğünün büyük ölçüde ortaya çıkarıldığını ifade etti.

HADRİANUS HEYKELİNİN ZIRHINDA ASLAN VE KARTAL FİGÜRLERİ

Restorasyon çalışmaları, MAKÜ Gölhisar Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Demirer sorumluluğundaki kazı ve restorasyon ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Kaliteli mermerden yapılan Hadrianus heykelinde Afyon-Döğer ve İscehisar mermerlerinin kullanıldığı belirlendi.

Askeri tipte betimlenen imparatorun zırhında aslan ve kartal figürleri kabartma olarak yer alıyor. Heykelin portre özelliklerinin Hadrianus'a ait olduğunu kesin biçimde ortaya koyduğunu belirten Özüdoğru, eserin Anadolu'daki Hadrianus tasvirleri açısından önemli bir örnek olduğunu vurguladı.

İMPARATORİÇE SABİNA'NIN HEYKELİ DE BULUNDU

Kazılarda ortaya çıkarılan dört heykelden birinin Hadrianus'un eşi İmparatoriçe Sabina'ya ait olduğu tespit edildi.

Sabina heykelinin önemli bölümleri gün yüzüne çıkarılırken, alanda ayrıca yaklaşık 1,86 metre yüksekliğinde zırhlı bir imparator heykeli, üst ve alt gövdesi iki ayrı parça halinde bulunan bir kadın heykeli, yaklaşık 30 santimetre yüksekliğinde erkek heykel başı bulundu.

HEYKELLER YAKLAŞIK 1900 YIL ÖNCE YAPILMIŞ

Prof. Dr. Özüdoğru, heykellerin Roma İmparatoru Hadrianus'un hükümdarlık dönemi olan MS 117-138 yılları arasında üretildiğini ve eserlerin yaklaşık MS 130'lara tarihlendirilebileceğini belirtti.

Roma döneminde imparatorların Anadolu ziyaretleri öncesinde kentlerin önemli noktalarına imparator heykelleri yerleştirildiğini anlatan Özüdoğru, Kibyra'daki eserlerin de Hadrianus'un Anadolu ziyareti dolayısıyla sipariş edilmiş olabileceğini söyledi.

Ancak Hadrianus'un doğrudan Kibyra'ya gelip gelmediğinin henüz kesin olarak belgelenmediğini belirten Özüdoğru, bulunan heykelin bilimsel önemine dikkat çekerek, Anadolu'da Hadrianus'a ait bütün haldeki heykellere çok fazla rastlanmadığını ifade etti.

HADRİANUS KİMDİR?

Hadrianus, MS 117-138 yılları arasında Roma İmparatorluğu'nun başında bulunan imparatorlardan biri olarak biliniyor. Anadolu'da gerçekleştirdiği ziyaretler ve imparatorluk sınırlarını güçlendirmeye yönelik politikalarıyla öne çıkan Hadrianus döneminde, Roma dünyasının farklı kentlerinde imparator ve imparatorluk ailesine ait heykellerin dikildiği biliniyor.

Kibyra'da bulunan heykellerin de bu dönemin kent kültürü ve Roma İmparatorluğu ile Anadolu arasındaki ilişkilerinin anlaşılması açısından önemli bilgiler sunması bekleniyor.

HEYKELLER BURDUR MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK

Kibyra Antik Kenti'ndeki çalışmalar yalnızca kazıyla sınırlı kalmayacak. Eserlerin eksik parçalarının tamamlanması ve restorasyon çalışmalarının sona ermesinin ardından dört heykelin bütünlenerek Burdur Müzesi'nin teşhir salonlarında ziyaretçilerle buluşturulması planlanıyor.

ÖZVAR: ÜNİVERSİTELER KÜLTÜREL MİRASI GELECEĞE TAŞIYOR

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da Kibyra Antik Kenti'ndeki kazılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Üniversitelerin eğitim ve öğretimin yanı sıra bilimsel araştırmalarıyla Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının ortaya çıkarılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli katkılar sunduğunu belirten Özvar, MAKÜ öncülüğündeki Kibyra kazılarının bunun önemli örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Özvar, Kibyra'daki çalışmaların Anadolu'nun tarihinin ve farklı medeniyetler arasındaki etkileşimin daha iyi anlaşılmasına katkı sunduğunu belirterek kazı ve restorasyon çalışmalarında görev alan akademisyenler ile ekipleri tebrik etti. (DHA)