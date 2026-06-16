Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yaşam Bu yumurtanın sarısı da beyaz

Bu yumurtanın sarısı da beyaz

Japonya'daki Takeuchi çiftliği, tavuklarını pirinç ağırlıklı özel bir diyetle besleyerek sarısı bembeyaz yumurtalar üretti. Geleneksel mutfakta yer bulan bu yumurtaların besin değeri ise tartışma konusu oldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
Bu yumurtanın sarısı da beyaz

Japonya, Hokkaido'daki Takeuchi çiftliği, tavuklarını özel bir diyetle besleyerek sarısı neredeyse renksiz yumurtalar üretiyor. "Kometsuya" adıyla satılan bu yumurtalar Japonya'nın geleneksel mutfağında hızla yer buluyor.

Bir yumurta sarısının turuncu mu yoksa beyaz mı olacağını belirleyen tek şey tavuğun yemidir. Mısır, havuç, yeşillik gibi yemlerle karotenoid bakımından zengin beslenen tavuklar alışılagelen altın-turuncu renkli yumurta sarısını üretir üretir. Takeuchi çiftliği bunu bilerek hayvanlara neredeyse hiç karotenoid içermeyen bir diyet uyguluyor.

Bu yumurtanın sarısı da beyaz - Resim : 1

Tavukların yeminin yüzde 68'ini Hokkaido pirinci oluşturuyor. Geri kalanı bölgeden avlanan balık, ham pirinç kepeği, Saroma Gölü deniz tarağı kabuğu ve az miktarda tuz, vitamin ile laktik asit bakterilerinden meydana geliyor.

Beyaz ve kahverengi yumurta arasındaki gerçek ortaya çıktıBeyaz ve kahverengi yumurta arasındaki gerçek ortaya çıktı

GELENEKSEL YEMEKLERDE KULLANILIYOR

Kometsuya yumurtaları özellikle Tamago-Kake-Gohan, Tamagoyaki ve beyaz Omurice gibi yemeklerde kullanılıyor. Sarının tamamen ortadan kalkması bu yemeklere çarpıcı bir görsel sağlıyor. Tüketiciler ürünü aynı zamanda ipeksi dokusu ve hafif tatlı lezzetiyle tercih ediyor.

Bu yumurtanın sarısı da beyaz - Resim : 3

Yumurtalar Japonya dışında Çin, Tayvan ve Hong Kong pazarlarına da ulaşıyor. Besin değerinin sıradan yumurtalardan farksız olduğu öne sürülse de bu konu gıda çevrelerinde tartışılmaya devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Japonya Yemek
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro