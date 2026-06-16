Bu yumurtanın sarısı da beyaz

Japonya, Hokkaido'daki Takeuchi çiftliği, tavuklarını özel bir diyetle besleyerek sarısı neredeyse renksiz yumurtalar üretiyor. "Kometsuya" adıyla satılan bu yumurtalar Japonya'nın geleneksel mutfağında hızla yer buluyor.

Bir yumurta sarısının turuncu mu yoksa beyaz mı olacağını belirleyen tek şey tavuğun yemidir. Mısır, havuç, yeşillik gibi yemlerle karotenoid bakımından zengin beslenen tavuklar alışılagelen altın-turuncu renkli yumurta sarısını üretir üretir. Takeuchi çiftliği bunu bilerek hayvanlara neredeyse hiç karotenoid içermeyen bir diyet uyguluyor.

Tavukların yeminin yüzde 68'ini Hokkaido pirinci oluşturuyor. Geri kalanı bölgeden avlanan balık, ham pirinç kepeği, Saroma Gölü deniz tarağı kabuğu ve az miktarda tuz, vitamin ile laktik asit bakterilerinden meydana geliyor.

GELENEKSEL YEMEKLERDE KULLANILIYOR

Kometsuya yumurtaları özellikle Tamago-Kake-Gohan, Tamagoyaki ve beyaz Omurice gibi yemeklerde kullanılıyor. Sarının tamamen ortadan kalkması bu yemeklere çarpıcı bir görsel sağlıyor. Tüketiciler ürünü aynı zamanda ipeksi dokusu ve hafif tatlı lezzetiyle tercih ediyor.

Yumurtalar Japonya dışında Çin, Tayvan ve Hong Kong pazarlarına da ulaşıyor. Besin değerinin sıradan yumurtalardan farksız olduğu öne sürülse de bu konu gıda çevrelerinde tartışılmaya devam ediyor.