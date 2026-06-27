Bu köprü fizik kurallarını alt üst ediyor! Gören gözlerine inanamıyor!

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Algıları Zorlayan Bir Mühendislik Harikası

Bu, ne gördüğünüzü tam olarak anlamak için en az iki kez bakmanız gereken fotoğraflardan biri. Hollanda'da gemilerin yolun üzerinden akıp gittiği, sürücülerin ise açık havada bu su köprüsünün altından araba sürdüğü bir yapı var.

Göl yapay, ama fotoğraflar tamamen doğal. Yani, göl gerçekten var ama insan eliyle oluşturuldu. Oraya inşa edilen köprü de aynı derecede doğaüstü görünüyor. O kadar sıra dışı ki, ilk bakışta fotoğrafta neler olup bittiğini hemen tahmin etmek kolay değil. Çünkü bu yapı, bildiğimiz tipik köprülerin tüm kurallarını temelden değiştiriyor.

Hollanda'nın Harderwijk kasabasının nüfusu 50.000'in biraz altında, ancak burası her yıl yüz binlerce insan tarafından ziyaret ediliyor. Ziyaretçilerin çoğu yerel yunus gösteri merkezine ilgi duysa da, bir kısmı da suyla ilgili başka bir yerel cazibe merkezini ziyaret ediyor: Dünyanın en sıra dışı su köprüsü.