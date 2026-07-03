Bu arılar çiçeklere konmuyor: Balının rengi kırmızı, tadı ekşi

Doğa bilimcileri Orta ve Güney Amerika ormanlarında yaşayan Trigona necrophaga adlı akbaba arılarının sıra dışı yaşam döngüsünü deşifre etti. Normal arıların aksine tamamen etçil olan bu canlılar, beslenmek için kendilerine çürüyen hayvan leşlerini seçiyor.

Arılar etleri çiğneyerek koparacak güçlü çenelere sahip olmadıkları için kurtçuklar gibi leşlerin göz çukurlarından içeri giriyor. Bir leş bulduklarında salgıladıkları feromon ile diğer arıları da bölgeye çağıran bu canlılar, küçük bir memelinin iskeletindeki tüm eti birkaç saat içinde tamamen sıyırıyor.

ETİ ÖZEL BÖLMELERDE SAKLIYORLAR

Kaliforniya Üniversitesi bünyesindeki bilim insanları, arıların vücutlarındaki küçük torbalarda taşıyıp biriktirdikleri etleri kovandaki baldan ayrı bir odada 2 hafta boyunca sakladıklarını tespit etti.

Kovanlarındaki özel mide bölmesinde taşıdıkları eti kusarak işçi arılara devreden bu canlılar, sindirim enzimleri aracılığıyla eti bal benzeri bir maddeye dönüştürüyor. Uzmanlar bu sürecin doğanın beklenmedik yerlerde yaşam alanları bulma yeteneğine en büyük örneklerden biri olduğunu vurguluyor.

SİNDİRİM SİSTEMLERİ SIRTLANLARLA AYNI

Araştırmacılar akbaba arılarının mikrobiyomunu incelediklerinde çarpıcı bir gerçekle karşılaştı. Bu etçil arıların sindirim sistemleri, tıpkı sırtlan ve akbaba gibi büyük leşçillerle aynı bakterileri barındırıyor. Bu asidik mikrobiyom, arıların çürümüş etlerdeki tehlikeli toksinlerden ve hastalıklardan korunmasını sağlıyor.

KESKİN VE EKŞİ BİR TADA SAHİP

Kovandaki etçil fermantasyon sürecinin ardından ortaya çıkan ve "et balı" olarak adlandırılan maddenin insanlar için ölümcül bir tehlikesi bulunmuyor. Yapılan mikrobiyal incelemelere göre bu özel bal yenilebilir bir özellik taşıyor. Ancak yapımındaki fermantasyon ve mikrobiyal süreçler nedeniyle ürünün oldukça keskin veya ekşi bir tada sahip olduğu belirtiliyor.