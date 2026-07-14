Boyu sadece bir muz kadar! Başının içi görünen canlı ilk kez görüntülendi

Atlantik Okyanusu'nun derinliklerinde deniz biyolojisi açısından dikkat çeken bir keşfe imza atıldı. Schmidt Okyanus Enstitüsü'nün 7 Temmuz 2026'da paylaştığı bilgilere göre, Winteria telescopa adlı nadir fıçı gözlü balık ilk kez doğal yaşam alanında canlı olarak görüntülendi.

Yaklaşık 710 metre derinlikte kaydedilen balık, gezegenin en az keşfedilmiş bölgelerinden biri olarak kabul edilen Doldrums Kırık Bölgesi'nde görüntülendi. Güneş ışığının neredeyse ulaşmadığı bu bölgede yaşayan tür, uzaktan kumandalı denizaltı aracı ROV SuBastian tarafından kayda alındı.

İLK KEZ CANLI OLARAK GÖRÜNTÜLENDİ!

Bilim insanları bugüne kadar bu türe ilişkin bilgilerin büyük bölümünü ölü ya da deforme olmuş örneklerden elde etmişti. Balığın başındaki hassas yapı, deniz yüzeyine çıkarılırken çoğu zaman zarar gördüğü için doğal görünümü ayrıntılı şekilde incelenemiyordu.

Yeni görüntüler sayesinde Winteria telescopa ilk kez doğal ortamında ve zarar görmeden gözlemlendi.

EN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİĞİ BAŞININ İÇİ

Fıçı gözlü balığın en dikkat çekici özelliği, başını kaplayan şeffaf kubbe. Bu sayede gözleri, başının içinde dışarıdan görülebiliyor.

Uzmanlar bu şeffaf yapının yalnızca görüş sağlamadığını, aynı zamanda balığın beslenirken denizanalarının zehirli hücrelerinden korunmasına da yardımcı olduğunu düşünüyor.

GÖZLERİ SÜREKLİ YUKARI BAKIYOR

Winteria telescopa'nın tüp şeklindeki gözleri sürekli yukarı yönelmiş durumda bulunuyor. Bu sayede balık, yüzeyden gelen zayıf ışıkta avlarının silüetlerini fark edebiliyor.

Ayrıca diğer canlıların yaydığı biyolüminesans ışıkları algılayarak karanlık sularda besin bulma şansını artırıyor.

BOYU SADECE BİR MUZ KADAR

Oldukça sıra dışı görünmesine rağmen Winteria telescopa yalnızca 10 ila 15 santimetre uzunluğa ulaşıyor.

Bilim insanlarına göre şeffaf başı, tüp biçimindeki gözleri ve düşük ışığa uyum sağlayan yapısı, derin okyanus koşullarında hayatta kalmasını sağlayan en önemli adaptasyonlar arasında yer alıyor.

KEŞİF BUNUNLA DA SINIRLI KALMADI

Araştırma ekibi aynı keşif sırasında nadir görülen büyük yüzgeçli kalamarları ve yeni hidrotermal baca alanlarını da tespit etti.

Araştırmacılar, elde edilen görüntü ve örneklerin okyanusların henüz yeterince incelenmemiş derin ekosistemlerine ilişkin önemli bilgiler sunduğunu belirtti.

BİLİM İNSANLARI: DAHA KEŞFEDİLECEK ÇOK ŞEY VAR

Papalık Bolivarcı Üniversitesi'nden yardımcı doçent Paula Zapata Ramirez, bu keşfin yalnızca tek bir türü belgelemekten ibaret olmadığını belirterek, her yeni görüntünün okyanusların bilinmeyen yaşamına dair önemli veriler sağladığını ifade etti.

Araştırmacılara göre Winteria telescopa'nın ilk kez doğal ortamında görüntülenmesi, derin denizlerde hâlâ keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda canlı ve ekosistem bulunduğunu bir kez daha ortaya koydu.