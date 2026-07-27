Bir şişe gazoz için girdi! Tuvaletin içine düştü, tam 8 saat mahsur kaldı

ABD’de yaşanan sıra dışı olay, görenleri şaşkına çevirdi. Bir şişe gazoz almak isterken dengesini kaybeden adam, portatif tuvaletin içine düştü. Kapının kapanmasıyla içeride mahsur kalan talihsiz adam, yaklaşık 8 saat boyunca yardım bekledi.

GAZOZ ALMAK İSTERKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, ABD’de bir etkinlik alanında meydana geldi. İddiaya göre adam, portatif tuvaletin yanına düşen gazoz şişesini almak isterken dengesini kaybetti. Bir anda tuvaletin içine düşen adam, kapağın kapanması nedeniyle kendi imkanlarıyla dışarı çıkamadı.

SAATLERCE TUVALETİN İÇİNDE YARDIM BEKLEDİ

Cep telefonuna ulaşamayan adam, uzun süre çevreden geçenlerin sesini duyurmaya çalıştı. Ancak bulunduğu yerin sakin olması nedeniyle çağrılarına uzun süre yanıt alamadı. Yaklaşık 8 saat boyunca portatif tuvaletin içinde mahsur kalan adam, daha sonra çevrede bulunan kişilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

News of the Weird'in haberine göre, kurtarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen adamın hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayın ardından temizlenerek hastaneye götürülen adamın durumunun iyi olduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sıra dışı kurtarma operasyonu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı yaşanan olayı “inanılmaz”, “film sahnesi gibi” ve “başına gelebilecek en talihsiz olaylardan biri” şeklinde yorumladı.