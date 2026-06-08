Bir şişe değil, bir statü: Hermes dünyanın en pahalı su şişesini üretti

Söz konusu olan, fiyatı inanılmaz bir şekilde 7.000 doları aşan, Odyssee Eau Silver Flask adlı özel bir su şişesi.

Evet, doğru okudunuz...Bir su şişesi...

Ama Hermès bir şey ürettiğinde, bu asla sadece bir şişe olmaz. Odyssee Eau Silver Flask, ayna gibi parlatılmış 925 ayar gümüşten yapılmış olup, yumuşaklığı, dayanıklılığı ve prestijli görünümüyle bilinen lüks bir taurillon deri kayışla tamamlanmıştır. Elbette her şey Fransa'da üretiliyor; bu da Hermès için önemli bir özgünlük ve zanaatkarlık geleneği simgesi olmaya devam ediyor.

Tasarım, klasik askeri ve yürüyüş mataralarından esinlenilmiş ancak ultra lüks bir estetikle harmanlanmıştır. Sonuç, mükemmel bir şekilde tasarlanmış bir safari gezisinden bir milyarderin gardırobundan çıkmış gibi görünen bir ürün.

Şişe yaklaşık 21 santimetre yüksekliğinde, 6,5 cm çapında ve 612 gram ağırlığında olup, elde ciddi, neredeyse heykelsi bir his veriyor. Lux Life'ın haberine göre, yivli burun kısmı, eyercilikten ilham alan metal detaylar ve alt kısımda kabartmalı Hermès Paris imzası bulunan deri disk, bir zamanlar üst düzey binicilik ekipmanlarıyla ün kazanan markanın köklerini hatırlatıyor.

Pratik açıdan bakıldığında, şişe yaklaşık 500 ml sıvı alıyor ki bu da en azından lüks dünyasında günlük kullanım için oldukça yeterli. Ancak küçük bir dezavantajı var: Sıcak içecekler için tasarlanmamış, bu nedenle paket kahve bu hikayenin dışında kalıyor.

Odyssee Eau Silver Flask, sınırlı sayıda, yalnızca seçkin Hermès butiklerinde ve çevrimiçi satışlarda bulunuyor. Bu dağıtım şekli, ayrıcalık ve koleksiyon değeri hissini daha da artırıyor.

Herkesin sorduğu soru şu: bu lüksün zirvesi mi yoksa mükemmel tasarlanmış bir provokasyon mu?

Statülerin genellikle beklenmedik şekillerde geldiği bir dünyada, bir sonraki büyük prestij sembolü gümüş su şişesi gibi görünüyor.