Bir kuaför fark etti: 2 bin yıllık Roma gizemi çözüldü

ABD’li kuaför Janet Stephens, bir müzede incelediği Roma dönemi kadın heykellerinde dikkat çekici bir ayrıntı fark etti. Heykellerde görülen gösterişli saç modellerini sabitleyecek saç tokalarının görünmemesi, onu yıllardır kabul edilen görüşü sorgulamaya yöneltti.

BİNLERCE YILLIK SAÇ MODELLERİNİ YENİDEN YAPTI



Stephens, antik Roma metinlerini inceleyerek saç modellerinin tokalarla değil, iğne ve iplik kullanılarak sabitlendiği ihtimali üzerinde çalıştı. Daha sonra aynı teknikleri modern saç üzerinde uygulayarak Roma dönemindeki karmaşık modelleri başarıyla yeniden oluşturdu.

Elde ettiği sonuçlar, uzun yıllardır doğru kabul edilen yorumların yeniden değerlendirilmesine neden oldu.

BİLİM DÜNYASINDA DİKKAT ÇEKTİ

Popular Mechanics'in haberine göre, kuaförün çalışması daha sonra bilimsel dergilerde yayımlandı ve arkeoloji çevrelerinde ilgi gördü. Araştırmacılar, Roma kadınlarının gösterişli saç modellerini sanıldığından çok daha gelişmiş tekniklerle hazırladığını değerlendiriyor.

SAÇ MODELLERİ SADECE MODA DEĞİLDİ

Uzmanlara göre Antik Roma’da saç modelleri yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda sosyal statünün ve zenginliğin de göstergesiydi. Karmaşık saç tasarımları çoğu zaman profesyonel yardım gerektiriyor ve dönemin yaşam tarzına dair önemli ipuçları sunuyor.