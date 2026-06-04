'Bilinçaltı temizliği' pahalıya patladı: 500 bin liralık dolandırıldı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Tuğba Nur adlı genç kadının İncir Gül isimli kişi tarafından Zoom üzerinden "bilinçaltı temizliği" adlı görüntülü ve sesli konuşma vaadiyle 500 bin TL değerinde dolandırıldığı iddia edildi.

İddiaya göre Nur'un daha önce de farklı kişilerden benzer seanslar aldığı ve zamanla bu sisteme inanarak yüksek miktarda ödemeler yaptığı öğrenildi, ayrıca yapılan seansların karanlık bir ortamda gerçekleştiğini ve bu sayede travmaların temizlendiğini anlattı.

"HAYATIN GÜZELLEŞİR PROBLEMLERİN ÇÖZÜLÜR" VAADİ

500 bin lira kadar dolandırıldığını iddia eden kadın, şunları söyledi:

"Başka birinden bilinç altı temizliği alırken bana İnci hocayı önerdi, tanıştık 'Eğitim alman gerek' dedi. Bir önceki kişiye seansına 1500 TL ödüyordum. Ben o zaman güzellik uzmanı olarak çalışıyordum. Gayet güzel bir maaşım vardı. Onlar da istediğim kadar seans alabiliyordum. Bana şunu vaat ettiler; 'Hayatın güzelleşir, problemlerin çözülür. Bana üzerine nazar var, teker teker çözülmesi gerek. Kan, bağlama, kısmet büyüsü var bunların çözülmesi gerek. İnsan kendine ağzından çıkan kelimelerle de büyü yapabilir' dedi. WhatsApp üzerinden, zomdan yayın açıyoruz. Hepsi farklı şehirlerdeler. Isparta, Fethiye, Samsun, Ankara’dan olan var. Geçmiş yaşantılarımızdan bahsediyoruz. Anne ve babalarımızın bizlere etkisini konuşuyoruz.”

"NEGATİF ENERJİYİ DAĞITIR"

Tuğba Nur adlı kadın, bilinçaltı temizliği adı altında yapılan seansların nasıl gerçekleştiğini şöyle anlattı:

"Ayakta bekliyorsun, 45 dakika ya da ortalama 1 saat kadar. Bir mum yakılıyor, mum ateş enerjisi, negatif enerjiyi dağıtır diye. Sonra bir müzik açılıyor, ortama 45 dakika, 1 saat kadar. O seansını yapmaya başlıyor. Gözünü kapatıyorsun, hiçbir şekilde konuşmuyoruz. Ayakta duruyorsun karanlıkta. O da konuşmuyor. O da zihinsel olarak yapıyor yani."

Öte yandan Tuğba Nur'u dinleyen Müge Anlı, öğrencilerin bir grup tarafından bu yöntemle dolandırıldığı bilgisini vererek, olayın resmî kurumlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.