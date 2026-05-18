Bayrama günler kala uzmanı uyardı: Kurban eti nasıl saklanır?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. 9 günlük tatil kararının ardından pek çok vatandaş memleketine gitme kararı kaldı. Havaların ısınmaya başladığı bugünlerde etlerin nasıl saklanacağı da gündem oldu. Kasaplardan vatandaşlara kurban eti saklama yöntemleri için uyarılar geldi.

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Ali Güla, kurban etlerinin sıcak buharı olduğunu ve etin poşete sıcak şekilde konulmaması gerektiğini belirterek, "Direkt poşetle dolaba da koymayın, altı ve üstü donuyor ortadan yeşermiş oluyor. Etlerimiz çok çabuk yeşillenip bozulur" dedi.

YARALARA DİKKAT!

Kurban alırken küçükbaş hayvanlarda özellikle yara bulunmaması ve ayağının sakat olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Güla, danalarda da aynı şekilde sakatlık olmaması gerektiğini ifade etti.

'İŞİ KASAPLARA BIRAKIN'

Güla, vatandaşların işi bilen kasapları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Güla, büyükbaş kurbanlıkta etlerin hisseleme işlemi yapıldıktan sonra dinlendirilmek üzere kasaba getirilmesini ve dağıtılacak olan etin işlenmesinin işi bilen kasaplar tarafından yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Güla, şunları kaydetti:

"Kasaplar o etin kıymasını ayırır, pişirilecek tarafını ayrı ayırır. Eşit şartta, 2'şer kilo, 3'er kilo verecekleri şekilde yapabilirler. Daha eşit ve hakkaniyetli dağıtım için etlerin kasaplara getirilmesini tavsiye ediyoruz.

Kurban sahibi de götürüp verecekleri eti temiz şekilde vermiş olur. Bu şekilde daha hakkaniyetli olacaktır. Herkese eşit hakta dağıtılmış olur. Kasaba geldiğinde bu etin antrikotu, bonfilesi, biftek kısımları eşit şekilde bölünüyor, bu şekilde dağıtım daha doğrudur."

NASIL SAKLANMALI?

Kesilen kurban etlerinin bozulmaması için yapılması gerekenlere değinen Güla, şu uyarılarda bulundu:

"Etin sıcak buharı olur. Etleri poşete sıcak şekilde koymayın, 2-3 saat dinlenip buharını atması gerekiyor. Eve götürüp de evde serip dinlendirmeyip de o buhar atılmazsa sıkıntı oluyor. Direkt poşetle dolaba da koymayın, altı ve üstü donuyor ortadan yeşermiş oluyor.

Havalar da ısınmaya başladı. Etlerimiz çok çabuk yeşillenip bozulur. Mümkün olduğu kadar etleri dinlendirin. Et nasıl, ne zaman bozulur? Poşete girdiği an et yanar. Yenirse de zararlı. Bir milli servettir. Sıcakken poşetlere veya kovalara etleri doldurmayın. Vatandaşlarımız evin balkonuna veya evin içinde serin yere sersin.

Kasaplarına götürsünler, çünkü ev dolabı ile kasap dolabı çok farklı. Bizim dolabımız eksi 3'te, eksi 5'te çalışıyor." (AA)