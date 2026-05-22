Bayiden çıkan yeni arabadaki buram buram kimyasal!

Şöyle bir düşünelim... Hayatımız boyunca çalışıp didinmişiz, nihayet o hayalini kurduğumuz yepyeni arabayı bayiden teslim almışız. Kapısını ilk açtığımızda yüzümüze vuran, sahibine buram buram lüks ve huzur hissi veren o meşhur "yeni araba kokusu"nu kim sevmez ki? Hatta birçoğumuz bu koku hiç bitmesin ister, marketlerden özellikle "yeni araba kokulu" parfümler alıp dikiz aynasına asarız. Ancak Kaliforniya Üniversitesinden gelen son araştırma, o çok sevdiğimiz, içimize çeke çeke soluduğumuz kokunun aslında masum bir parfüm değil, tam bir kimyasal kokteyl olduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları acı gerçeği yüzümüze vuruyor: Meğer o huzur veren koku, resmen kansere davetiye çıkarıyormuş!

Amerikalı araştırmacılar, "aroma"da bulunan benzen ve formaldehitin sağlığa zararlı olabileceğini öne sürüyor.

Kaliforniya Üniversitesi, Riverside'da yapılan bir çalışma, koku alma duyusuna son derece hoş gelen kokuyu oluşturan maddelerin bazılarının insanlar için zehirli, hatta kanserojen olabileceğini öne sürüyor.

Aalekhya Reddam ve David C. Volz tarafından yürütülen araştırma, bu kokunun kökenlerini inceledi ve yeni bir araba kullanıldığında soluduğumuz gazların bileşenlerini ve sağlığımıza zararlı olan bu maddelere ne kadar süreyle maruz kaldığımızı belirledi.