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Balkondan düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3’üncü kattaki evinin balkonundan düşen 10 yaşındaki Çınar K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Balkondan düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, 10 yaşındaki bir çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mumcular Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir apartmanın 3’üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Çınar K., henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan zemine düştü.

Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çınar K., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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