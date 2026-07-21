Bakan Yumaklı duyurdu: Kesimhanelerde yeni dönem başlıyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Resmî Gazete'de yayımlanan "Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile kesimhanelerde güvenilir gıda üretimi ve hayvan refahını güçlendirecek yeni uygulamaların hayata geçirileceğini duyurdu.

NSosyal hesabından açıklama yapan Yumaklı, düzenlemeyle birlikte kesimhanelerde yeni bir dönemin başlayacağını belirtti.

Bakan Yumaklı, yeni düzenleme kapsamında kesimhanelerde en az bir ay kayıt kapasitesine sahip yüksek çözünürlüklü kamera sistemlerinin zorunlu hale getirileceğini bildirdi.

"Bu kapsamda, kesimhanelerde bir ay kayıt kapasiteli, yüksek çözünürlüklü kamera sistemlerini zorunlu hale getiriyoruz. Hayvan refahını gözeterek, bilinçli haldeki hayvanların ayaklarından asılmasını yasaklıyor, modern ve stressiz sabitleme ekipmanları şartı getiriyoruz. Elektronik küpe uygulamasıyla dijital takip altyapısı kurarak, çiftlikten sofraya tam izlenebilirlik sağlıyoruz."

(AA)