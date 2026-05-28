Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yaşam Bahçesini temizlerken üç parmağını kaybetti

Bahçesini temizlerken üç parmağını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bahçedeki çimleri biçerken ayağını çim biçme makinesine kaptıran 24 yaşındaki genç ağır yaralandı. Sağ ayağının 3 parmağı kopan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Bahçesini temizlerken üç parmağını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada Furkan K. (24), çim biçme makinesine ayağını kaptırarak yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Mezit Mahallesi’nde yaşandı. Evinin bahçesindeki çimleri biçen Furkan K., bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ ayağını çim biçme makinesine kaptırdı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Kazada genç adamın sağ ayağındaki 3 parmağı koptu. Yakınları tarafından kopan parmaklarla birlikte İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen Furkan K.’ye burada ilk müdahale yapıldı.

Durumu ağır olan yaralı, kopan parmaklarının dikilmesi amacıyla ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bursa Yaralı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro