Bahçesini temizlerken üç parmağını kaybetti
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bahçedeki çimleri biçerken ayağını çim biçme makinesine kaptıran 24 yaşındaki genç ağır yaralandı. Sağ ayağının 3 parmağı kopan yaralı hastaneye kaldırıldı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada Furkan K. (24), çim biçme makinesine ayağını kaptırarak yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Mezit Mahallesi’nde yaşandı. Evinin bahçesindeki çimleri biçen Furkan K., bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ ayağını çim biçme makinesine kaptırdı.
Kazada genç adamın sağ ayağındaki 3 parmağı koptu. Yakınları tarafından kopan parmaklarla birlikte İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen Furkan K.’ye burada ilk müdahale yapıldı.
Durumu ağır olan yaralı, kopan parmaklarının dikilmesi amacıyla ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(DHA)
