Bahçedeki yılana ateş açtı: 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bahçesinde gördüğü yılanı vurmak isteyen bir kişinin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay, Üstüntaş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre H.Ö. (56), evinin bahçesinde gördüğü karayılana ruhsatlı av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar ile yerden seken taş parçaları, çevrede bulunan R.Ö. (59), E.Y. (31), Y.B. (4), M.S.Y. (4) ve F.E.’ye (6) isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından H.Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.