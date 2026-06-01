Bahçe ve saksıların yeni gözdesi: Bal gibi tatlı kokuyor
Akdeniz kökenli çalı körigeni, parlak sarı çiçekleri ve bal kokulu yapısıyla bahçelerin yeni gözdesi oldu. Kuraklığa, fakir toprağa ve eksi 15 dereceye kadar soğuğa dayanan bun bitki toprağı kendi kendine besliyor.
BEZELYE AİLESİNDEN GELİYOR
Körigen çalısı baklagiller ailesinin bir üyesi. Bezelye ve fasulye ile aynı botanik soya ait olan bitki, Güney Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Batı Asya'ya kadar geniş bir Akdeniz kuşağında doğal olarak yetişiyor. Günümüzde Kuzey Amerika dahil pek çok coğrafyada ev bahçelerinde ve parklarda peyzaj bitkisi olarak yaygınlaşmaya başladı.
BAL KOKUSUYLA ARILARI ÇEKIYOR
Körigeni öne çıkaran ilk şey çiçekleri. İlkbaharla birlikte açan parlak sarı çiçekler, etrafa hafif ve tatlı bir bal kokusu yayıyor. Bu koku yalnızca bahçeye hoş bir atmosfer katmakla kalmıyor, arılar ve diğer tozlaştırıcı böcekler için de güçlü bir çekim merkezi oluşturuyor.
TOPRAĞINI KENDİ BESLİYOR
Bitkinin en dikkat çekici özelliklerinden biri kendi kendine yetebilmesi. Köklerindeki özel nodüller havadaki azotu toprağa bağlıyor. Bu sayede bitki gübreye ihtiyaç duymadan gelişirken, üzerinde büyüdüğü toprağı da doğal yollarla zenginleştiriyor. Besin değeri düşüş topraklarda bile kendi kendine yeterek çiçek açabiliyor.
EKSİ 15 DERECEYE DAYANIKLI
Körigen, kuraklığa, hastalıklara ve zararlılara karşı son derece dirençli bir çalı. Kış soğuklarında eksi 15 dereceye kadar dayanabiliyor. Soğuk iklimlerde kök çevresine malç serilmesi koruma için yeterli oluyor. Yaklaşık 10 yıllık ömrü olan bitkinin bu nispeten kısa ömrünü çelikle kolay çoğaltılabilmesi telafi ediyor.
KÖRİGEN ÇALISI NASIL YETİŞTİRİLİR?
Körigen bol güneş alan, iyi drene olan alanlarda en iyi performansı gösteriyor. Kumlu, taşlı ya da kireçli topraklar bitkinin doğal tercihi. Hafif gölgeye de tölere edebiliyor ancak tam güneş görmeyi tercih ediyor. Yazın alınan çeliklerle, ilkbaharda tohum ekilerek ya da kök çevresindeki genç sürgünler ayrılarak çoğaltılabiliyor. Büyük saksılarda yetiştirmek de mümkün.
Lavanta, biberiye, kekik gibi herdem yeşil bitkiler en iyi eşlikçileri. Çiçeklenme sonrası oluşan uzun kapsüller olgunlaşınca patlayarak tohumları çevreye saçıyor, bahçede kendiliğinden yayılıor.