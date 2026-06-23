Azılı papağan özel hücreye atıldı! Tutuklu papağının hücredeki ilk yemeği bir kap su iki dilim ekmek

Yerel polisin açıklamasına göre, geçen perşembe günü bir dükkânı soyarken yakalanan bir adam gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada adamın omzunda bir evcil hayvanı vardı, bu nedenle kuş ve sahibi polis karakoluna götürüldü.

Şüpheli kısa süre sonra gözaltına alındı ​​ve polislerin kuş kafesi olmadığı ve kime emanet edeceklerini bilmedikleri için papağanı hapishane hücrelerinden birine yerleştirdiler. Hollanda polisi mensupları, gözaltındaki evcil hayvan için hiçbir şeyin eksik olmadığından emin oldular ve "normal koşullarda yaşayabilmesi" için ona bir kap su ve iki parça ekmek getirdiler.

HAPİSHANE KUŞU: Evcil hayvanıyla birlikte hırsızlık yapmaya başladı, ikisi de sonunda parmaklıklar ardına düştü ve ardından bu FOTOĞRAF ortaya çıktı.

Ardından, "tutuklanan" papağanın fotoğraflarını resmi Instagram profillerinde yayınlayarak papağanın kendilerine nasıl ulaştığına dair bir açıklama yaptılar.

Fotoğrafın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelinin sorgulanmasının ardından, hem kendisinin hem de evcil hayvanının gözaltına alınmasına karar verildi. Elbette ikisine de gereken özeni gösteriyoruz."