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Atlı jandarma timleri göreve başladı

Bolu'daki Abant Gölü Milli Parkı'nda yaz sezonuyla birlikte artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle atlı jandarma timi göreve başladı. Tim, hem güvenliği sağlıyor hem de orman yangınlarına karşı vatandaşları uyarıyor.

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Atlı jandarma timleri göreve başladı

Bolu'nun önemli turizm destinasyonlarından Abant Gölü Milli Parkı'nda, yaz sezonunda artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Bu kapsamda atlı jandarma timi, milli parkta devriye görevine başladı.

Göl çevresinde devriye gezen atlı jandarma ekipleri, ziyaretçilerin huzur ve güvenliğini sağlarken, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında ateş ve mangal yakılmasının yasak olduğu alanlarda vatandaşları bilgilendiriyor.

Atlı jandarma timleri göreve başladı - Resim : 1

Doğal yapıya uygun şekilde görev yapan atlı birlikler, araçla ulaşımın güç olduğu noktalarda da etkin denetim gerçekleştirerek güvenlik faaliyetlerini sürdürüyor.

Milli parkı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, atlı jandarma timine yoğun ilgi gösterirken, birçok ziyaretçi ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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