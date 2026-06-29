Apple ve Samsung uyardı: Telefonunuza sakın bunu yapmayın!

Akıllı telefonların yağmurda, lavaboda ya da bir içeceğin yanında ıslanması sık karşılaşılan bir durum. Kullanıcıların büyük çoğunluğu bu anda refleks olarak telefonu pirinç dolu bir kaba gömüyor. Ancak hem Apple hem de Samsung, bu yöntemin cihazı kurtarmak yerine ek hasara yol açabileceği konusunda uyardı.

PİRİNÇ TANELERI ŞARJ PORTUNA KAÇIYOR

İki üretici de pirincin telefon kurutmada güvenilir bir yöntem olmadığını açıkça belirtiyor. Pirinç tanelerinden kopan küçük parçacıklar şarj portuna kaçarak konnektör pinlerinde tıkanma ve ek hasar yaratıyor.

Apple, ıslak bir Lightning veya USB-C konnektörüyle şarj edilmesinin pinlerde korozyona ve kalıcı bağlantı sorunlarına neden olabileceğini vurguluyor. Benzer şekilde saç kurutma makinesi gibi harici ısı kaynakları veya pamuklu çubuk gibi yabancı nesneler de hassas bileşenlere zarar veriyor.

DOĞRU YOL: BIRAK KURUSUN

Üreticilerin tavsiyelerine göre telefon ıslandığında öncelikle bağlı tüm kablolar çıkarılmalı ve şarj işlemi derhal durdurulmalı. Ardından cihaz, konnektör kısmı aşağı bakacak şekilde hafifçe sallanarak fazla sıvıdan arındırılmalı ve iyi havalandırılan bir yerde doğal kurumaya bırakılmalı. Yeniden şarj denemesi için en az 30 dakika beklenmesi gerekiyor, ortam koşullarına bağlı olarak tam kuruma 24 saate kadar sürebiliyor.

TELEFONLAR ZATEN KENDİNİ KORUYOR

Yeni nesil akıllı telefonlar ıslak portu algılayacak sensörlerle donatılmış durumda. Uyumlu iPhone modelleri şarj portunda sıvı tespit ettiğinde şarjı geçici olarak engellerken, Samsung Galaxy telefonlar ekranda su damlası simgesi göstererek şarjı devre dışı bırakıyor.

Telefonun dış kasası tamamen kuruduysa uyumlu modellerde kablosuz şarj bir alternatif olabiliyor, ancak bu durum ıslak portun kurutulması gerekliliğini ortadan kaldırmıyor. Gazlı içecekler, kahve ve tuzlu su gibi sıvılar ise temiz suya kıyasla portta çıkarılması çok daha güç tortular bıraktığından, bu tür temaslardan sonra dikkatli bir temizlik gerekiyor.