Antalya'da Hıdırellez Bilançosu: Dilek poşetleri denizi kirletiyor!

Antalya’da her yıl 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece gerçekleştirilen Hıdırellez kutlamaları, köklü bir gelenek olsa da günümüzün çevre sorunlarıyla birleştiğinde Akdeniz’in ekosistemine ağır bir yük bindiriyor.

Umutların plastik poşetlere sarılıp sulara bırakılmasıyla ortaya çıkan bu kirlilik, deniz kirliliğini önlemek amacıyla dalgıçlar tarafından tek tek temizleniyor.

Denize atılan her naylon poşet, güneş ışığı ve dalgaların etkisiyle parçalanarak mikroplastiklere dönüşüyor. Bu görünmez tehlike, balıkların sindirim sistemine karışarak hem deniz canlılarının neslini tehdit ediyor hem de besin zinciri yoluyla doğrudan insan sağlığına zarar veriyor.

Su altı temizliği yapan dalgıç Hüseyin Fırat, deniz dibinden çıkardığı notlarda ev, araba ve cep telefonu gibi maddi taleplerin yanı sıra elektrikli süpürge gibi ilginç isteklere de rastladıklarını belirtti.

DİLEKLERDEN 58 TL TOPLADI

Deniz tabanının Hıdırellez dilekleriyle dolu olduğunu belirten dalgıç Hüseyin Fırat, şu ifadeleri kullandı:

Baharın gelişi, bereket, sağlık ve umutla ilişkilendirilen Hıdırellez 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. Maalesef bizim de bu hafta sonu yaptığımız dalışta Hıdırellez'den kalma dilekler karşımıza çıktı. Her yer kağıt parçası, elimden geldiğince topladım ama bitecek gibi değil. Lapa lapa olmuşlar. Hıdırellez dileklerini topluyor ve denizi temizliyoruz. Kırmızı keselerin içi hep dilek notlarıyla dolu. Hatta birisi anahtarlarla birlikte atmış dileğini, muhtemelen ev diliyor. Neredeyse her dilek kağıdının veya kesesinin içinde de madeni 1 TL vardı. Her biri 1 TL olmak üzere toplam 58 TL topladım.

"POŞETLER MAALESEF DENİZİ KİRLETİYOR"

Bazı poşetlerin içinde birden fazla kişiye ait notların bulunduğunu dile getiren Fırat, bu durumun çevreye verdiği zarara şu sözlerle dikkat çekti:

Açtığım poşetlerden 7-8 farklı kağıt çıktı. Birçok kişi dileklerini koyduğu poşet ve kesenin içine bir de taş koymuştu. Dilek kağıtlarının dalgaların etkisiyle karaya vurmasını engellemeyi amaçlamışlar. Bir arkadaş dilek işini biraz abartmış ve 'Manas Destanı'nı baştan yazmış sanırım. Dilek notları genellikle kırmızı keselerin içine konulmuş veya kırmızı iple bağlanmıştı. Mürekkepli kağıtlar, kaplamalı notlar, kurdeleler ve poşetler maalesef denizleri kirletiyor.

Deniz temizliği için Konyaaltı Varyant ve Atatürk Parkı açıklarında dalış yapan Fırat, su altından çok sayıda poşet ve dilek kağıdı çıkardı. Kirliliğe yol açan bu atıkları toplayan Fırat, kağıtlarda ev, araba, evlilik ve sınırsız para gibi ilginç taleplerin yazılı olduğunu belirtti.

AKDENİZ’İN AKCİĞERLERİ TEHDİT ALTINDA

Umut ve bereket simgesi olan bu köklü gelenek, çevre sorunlarıyla birleştiğinde ne yazık ki deniz ekosistemi için ağır bir kirlilik faturasına dönüşüyor.

Uzmanlar, bir anlık dileklerin denizlerin akciğerlerinde kalıcı hasarlar bırakmaması adına, geleneksel uygulamaların doğaya zarar vermeyecek yöntemlerle gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. (DHA)