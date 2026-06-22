90 saniyede atıktan yakıta dönüşüyor

Kore Yerbilimleri ve Maden Kaynakları Enstitüsü (KIGAM) araştırmacıları, 'Alev Plazma Pirolizi' adını verdikleri yöntemle yüksek nemli kahve telvelerini doğrudan biyokömüre çevirmeyi başardı.

Geleneksel yöntemlerde zorunlu olan ve maliyeti ciddi şekilde artıran ön kurutma aşaması, bu teknolojiyle tamamen devre dışı kalıyor.

'PATLAMIŞ MISIR ETKİSİ' YAPIYI PARÇALIYOR

Yöntemde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıkıştırılmış havanın yanmasıyla üretilen plazma alevleri 800 ile 900 derece sıcaklığa ulaşıyor. Bu aşırı ısıyla birlikte kahve taneciklerinin içindeki su anında buhara dönüşerek mikro patlamalara yol açıyor.

Araştırmacıların 'patlamış mısır etkisi' olarak adlandırdığı bu süreç, biyokütle yapısını parçalayarak gözenekliliği artırıyor ve karbonlaşmayı hızlandırıyor. Tüm işlem 90 saniyeden kısa sürede tamamlanıyor.

GELENEKSEL YÖNTEMLERDEN KAT KAT HIZLI

Bugün kullanılan geleneksel kahve telvesini kömüre dönüştürme yöntemleri aynı işlem için 1 ile 6 saat, daha hafif ısıtma teknikleri ise en az 30 dakika gerektiriyor. Yeni plazma teknolojisi bu süreyi 2 dakikanın altına indiriyor.

Elde edilen biyokömürün enerji kapasitesi, işlem görmemiş kahve telvesine kıyasla yüzde 33 daha yüksek çıktı. Yakıt olarak kullanılabilir karbon oranı ise yaklaşık 3 kat arttı.

'ATIK DEĞİL ENERJİ KAYNAĞI'

Araştırmanın baş yazarı Dr. Taejun Park, teknolojinin endüstriyel bakış açısını değiştirebilecek potansiyelde olduğunu vurguladı.

"Bu teknoloji, organik atıklara bakış açımız için yeni bir yol sunuyor. Endüstriler, organik atıkları bir bertaraf sorunu olarak görmek yerine, bir enerji ve değerli karbon malzemesi kaynağı olarak kullanabilir" diyor.

SADECE YAKIT DEĞİL, FİLTRASYON MALZEMESİ DE OLABİLİR

Ekip, teknolojiyi gıda atıkları, arıtma çamurları ve tarımsal kalıntılar gibi diğer yüksek nemli atık türlerine de uyarlamayı planlıyor. Üretilen biyokömür yüksek gözenekli yapısı sayesinde yalnızca yakıt olarak değil, aktif karbon üretimi, filtrasyon sistemleri ve endüstriyel adsorpsiyon malzemesi olarak da kullanılabilecek.