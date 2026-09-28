85 yıllık savaş mesajı ortaya çıktı! 1941’den kalan gizli kodu yapay zeka çözdü



GPT-6 Astra yapay zeka modeli, 1941 yılında Enigma şifreleme makinesi tarafından oluşturulan Alman askeri mesajı "MVUEH"i çözdü. Şifreli mesaj 2005 yılından beri kriptoanalistlerin erişimine açık olmasına rağmen, mesajın içeriği (açık metin) bugüne kadar çözülememişti. Modelin bu işlemi gerçekleştirmesi yaklaşık iki gün sürdü.



Alman ordusu, mesajı 10 Temmuz 1941'de SS Totenkopf ("Kafatası") tümenine iletti. İkinci Dünya Savaşı'ndaki şiddetli çatışmalar döneminden kalma bu mesaj, araştırmacıların orijinal metnini kurtaramadığı, günümüze kadar ulaşan az sayıdaki Enigma şifreli mesajdan biridir.

İNSANLIĞIN HAFTALARCA UĞRAŞACAĞI İŞİ 2 GÜNDE YAPTI:

Tom's Hardware'ın belirttiğine göre, Astra yapay zekasına bu özel mesajı deşifre etme görevi verilmedi. Bunun yerine, modele Crypto Cellar araştırma web sitesinde yayınlanan çözülmemiş şifrelerden herhangi birini bağımsız olarak kırıp kıramayacağı soruldu. Astra, mevcut listeyi analiz etti ve "MVUEH" olarak bilinen 172 numaralı mesajı seçti.

Model, mesajın, orijinal metni zaten bilinen komşu şifre No. 173 ("SIPVX") ile ilişkili olabileceğini varsaydı. Önemli bir ipucu, "ROSENOW ROSENOW" yerleşim yerinin adının tekrarlandığı varsayımıydı. Bu parçayı orijinal metnin muhtemel bir parçası olarak kullanan Astra, farklı Enigma ayarlarını test etmeye başladı.

Bunu yapmak için model, Python ve C++ dillerinde gerekli araçları bağımsız olarak yazdı. Özellikle, Enigma'nın ve Müttefiklerin Alman şifreleme makinelerinin ayarlarını keşfetme sürecini hızlandırmak için kullandığı Bombe sisteminin bir yazılım simülatörünü oluşturdu.

ORİJİNAL ŞİFRELİ METİN 82 KARAKTERDEN OLUŞMAKTADIR:

ICRVSORMCCWQTATYEVFXDBZGGSNXWLPSYWZYTCBSWULRTBZCVGODVJUSLSOOMJQJZSXSEBZPEYMDNXJYTC

Sonuç olarak, Astra, askeri iletişimde tipik olan kısaltmalar ve hatalar da dahil olmak üzere, Almanca olarak aşağıdaki metni oluşturdu:

BTTE UM ANGABE DES MARSQWEGES X BEFINDE MIQ IN X ROSENOW ROSENOW X SOFORT FUNKANTWORT X WASCHBBSCH

Bunun yaklaşık anlamı şudur: "Lütfen hareket güzergahını belirtin. Rozenov'dayım, Rozenov. Lütfen telsizden hemen yanıt verin."

Orijinal mesajdaki bir yazım hatası, durumu daha da karmaşık hale getirir. Bu tür hatalar, klasik kriptanaliz için özellikle zordur, çünkü birçok Enigma çözme yöntemi, şifreli metinde belirli kelimelerin veya ifadelerin mevcut olduğu varsayımına dayanır.

Crypto Cellar araştırmacıları, Astra'nın iki günde tamamladığı görevin bir insan için haftalar hatta aylar sürebileceğini belirtiyor. Uzmanlar şu anda modelin çalışma kayıtlarını analiz ederek eylem dizisini yeniden oluşturmaya ve çözümü bu kadar hızlı nasıl bulabildiğini anlamaya çalışıyorlar.

Enigma makinesinin karmaşıklığı sadece çok sayıda dönen rotorun kullanılmasından ibaret değildir. Operatör, çalışmaya başlamadan önce rotorların sırasını, halka ayarlarını ve başlangıç ​​pozisyonlarını ve kumanda paneli bağlantılarını yapılandırmalıdır.

Tuş vuruşlarıyla rotorların konumları değişiyordu, bu da aynı harfin farklı karakterlere dönüştürülebileceği anlamına geliyordu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Enigma ve diğer karmaşık askeri şifreleri kırma yöntemlerinin geliştirilmesi, erken dönem bilgisayar makinelerinin evrimini hızlandıran önemli bir faktördü. Günümüzde modern yapay zeka modelleri benzer görevleri yerine getirerek, gerekli araçları bağımsız olarak oluşturuyor ve şifre çözme stratejilerini seçiyor.



Bu, GPT-6 Astra için ilk böyle bir başarı değil. Daha önce, bu modelin 108 yıl öncesine dayanan Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir Alman mesajının deşifre edilmesine yardımcı olduğu bildirilmişti.