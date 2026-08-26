83 günde 2 bin kilometre: Türkiye kıyılarını kanoyla geçmek için yola çıktı

Türkiye’nin kıyı şeridini kanoyla geçmek amacıyla yola çıkan emekli astsubay Halil Uzel (57), 83 günlük yolculuğun ardından Muğla’nın Bodrum ilçesine ulaştı. Poyrazköy’den 4 Haziran’da “İnci” isimli kanosuyla yola çıkan Uzel, Marmara ve Ege kıyılarını geride bırakarak Kumbahçe sahiline ulaştı.

Uzel’i Bodrum’da Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu ve arkadaşları karşıladı. Karşılamada Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin gönderdiği kitaplar da Uzel’e takdim edildi. Uzel, Bodrum’un ardından rotasına Milas’ın Çökertme Mahallesi’ne doğru devam edecek.

HEDEFİ TÜRKİYE'NİN 8 BİN 333 KİLOMETRELİK KIYI ŞERİDİNİ GEÇMEK

Doğaya, kıyılara ve su kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla bu yolculuğa çıktığını belirten Uzel, projesinin yaklaşık 3 yıl sürmesini planladığını söyledi.

“Vefa Rotası” adını verdiği proje kapsamında gittiği koylarda denize, spora, sanata, kültüre ve topluma katkı sunmuş kişilerin isimlerini hatırlattığını belirten Uzel, “Kıyılar halkındır” mottosuyla yola çıktığını ifade etti.

Uzel, Türkiye’nin resmi kıyı uzunluğunun adalar dahil 8 bin 333 kilometre olduğunu belirterek, hedefinin Türkiye’nin tüm kıyılarını geçmek olduğunu söyledi.

“HAYALİMİ 2012’DEN BERİ PLANLIYORUM”

Uzun yıllardır doğa sporlarıyla ilgilendiğini anlatan Uzel, bu yolculuğu 2012’den beri planladığını söyledi.

Uzel, yolculuğuna ilişkin, “Hayalinin peşine gitmekle başladı her şey. Daha önce yapılmamış ve zorlu bir mücadelenin içerisine bazı sosyal sorumluluklar da koymaya karar verdim” dedi.

Kıyı rotasının ardından Türkiye’nin adalarını da geçmeyi planladığını belirten Uzel, daha sonra Van Gölü’nden başlayarak ülkenin iç sularında da yolculuğunu sürdürmeyi hedeflediğini söyledi.

Projenin tamamlanmasının yaklaşık 3 yıl süreceğini belirten Uzel, toplamda 10 bin kilometrenin üzerinde mesafe kat etmeyi planladığını ifade etti.

83 GÜNÜN 70'İNİ KAMPTA GEÇİRDİ

Uzel, 83 günlük yolculuğunun yaklaşık 70 gününü kıyılarda kamp yaparak geçirdiğini söyledi. Özellikle karadan ulaşımın zor olduğu bakir koyları tercih ettiğini belirten Uzel, güvenlik ve çevreyi koruma amacıyla kamp yaptığı alanlarda ateş yakmadığını ifade etti.

Yanında yaklaşık 110 litrelik ekipman taşıdığını aktaran Uzel, kamp malzemeleri, acil durum ekipmanları, can yeleği ve telsiz gibi malzemelerle birlikte yükünün yaklaşık 60 kilogram olduğunu söyledi.

5 metre uzunluğundaki kanosunun ise yaklaşık 30 kilogram olduğunu belirten Uzel, uygun hava koşullarında saatte ortalama 2,5-3 mil hızla ilerlediğini, günlük ortalama 30-40 kilometre yol aldığını kaydetti.

YENİ HEDEFİ AKDENİZ'İ GEÇMEK

Kıyı yolculuğunu tamamladıktan sonra yeni bir hedef belirlediğini de açıklayan Uzel, “Artık yeni bir hayalim var: Akdeniz’i geçen ilk Türk olmak istiyorum” dedi.

57 yaşında olduğunu hatırlatan Uzel, “60 yaşında Akdeniz’i geçmek fena bir fikir değil” sözleriyle yeni hedefini anlattı. (AA-DHA)