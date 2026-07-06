Halk TV Yaşam 7 Temmuz 2026 pembe gözlüklerle vedalaşma vakti!

7 Temmuz 2026 pembe gözlüklerle vedalaşma vakti! Gökyüzünde adeta bir "silkelenme ve uyanış" havası esiyor. Güneş ve Satürn arasındaki sert gerilim omuzlarımıza biraz sorumluluk yüklerken Koç burcunda geri hareketine başlayan Neptün ise bizi kendi yarattığımız illüzyonlarla yüzleştirmeye kararlı.