7 Temmuz 2026 pembe gözlüklerle vedalaşma vakti!
Gökyüzünde adeta bir "silkelenme ve uyanış" havası esiyor. Güneş ve Satürn arasındaki sert gerilim omuzlarımıza biraz sorumluluk yüklerken Koç burcunda geri hareketine başlayan Neptün ise bizi kendi yarattığımız illüzyonlarla yüzleştirmeye kararlı.
Bugün kendimizi kandırdığımız, "hallederiz" diye ertelediğimiz ne varsa masaya yatıyor. Pembe gözlükleri rafa kaldırıp gerçeklerle dans etmeye hazırsanız; işte günün tüm burçlara getirdiği gizli mesajlar...
Koç Burcu (Yükselen Koç)
Bugün burcunuzda gerilemeye başlayan Neptün, uzun süredir kendi içinizde verdiğiniz mücadeleleri ve fevri çıkışları masaya yatırmanızı istiyor. Günün ilk yarısında kariyer veya ailevi sorumluluklar (Güneş-Satürn karesi) sizi biraz sıkıştırabilir. "Her şeyi ben halletmeliyim" yükünden sıyrılma zamanı.
Boğa Burcu (Yükselen Boğa)
Finansal konular ve geleceğe yönelik planlar bugün biraz ciddi bir yaklaşım gerektiriyor. Yakın çevreniz veya kardeşlerinizle ilgili bazı sorumluluklar gündeme gelebilir. Neptün retrosu ise iç dünyanızda, bastırdığınız korkularla yüzleşerek şifalanma sürecini başlatıyor.
İkizler Burcu (Yükselen İkizler)
Maddi konular ve bütçe yönetimi bugün testten geçebilir. Beklediğiniz bir ödemede gecikme yaşanırsa panik yapmayın, geçicidir. Neptün'ün geri hareketi, sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkilerinizdeki bazı illüzyonları bitirecek; kimin gerçek dost olduğunu daha net göreceksiniz.
Yengeç Burcu (Yükselen Yengeç)
Güneş sizin burcunuzda ilerlerken, bugün Satürn ile yapacağı sert açı otorite figürleriyle veya partnerinizle aranızda geçici bir soğukluk yaratabilir. Kariyer alanınızda gerilemeye başlayan Neptün ise, geleceğe dair hedeflerinizi ve profesyonel kimliğinizi daha gerçekçi bir zemine oturtmanızı sağlayacak.
Aslan Burcu (Yükselen Aslan)
Bugün enerjiniz biraz içe dönük olabilir. Arka planda dönen işler veya sağlığınızla ilgili ihmal ettiğiniz detaylar (Güneş-Satürn karesi) kendisini hatırlatabilir. Neptün retrosu ise hayata bakış açınızı, inançlarınızı ve varsa yurt dışı/eğitim planlarınızı gözden geçirmek için harika bir fırsat sunuyor.
Başak Burcu (Yükselen Başak)
Sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde sorumlulukların arttığı, belki de bazı arkadaşlarınızla sınır çizmeniz gereken bir gün. Neptün'ün geri hareketi, ortaklı kazançlar, miras veya finansal krizler konusundaki belirsizlikleri dağıtarak gerçeklerle hareket etmenizi kolaylaştıracak.
Terazi Burcu (Yükselen Terazi)
Kariyeriniz ve ev hayatınız arasındaki denge bugün sizi biraz zorlayabilir. Üzerinizde baskı hissedebilirsiniz ancak sakin kalmak kazandıracaktır. Neptün'ün evlilik ve ikili ilişkiler alanınızda retroya girmesi, ilişkilerdeki beklentilerinizi idealize etmekten vazgeçip realiteyi kabul etme dönemi başlatıyor.
Akrep Burcu (Yükselen Akrep)
Bugün uzaklar, seyahatler veya hukuki süreçlerle ilgili işlerde bazı bürokratik engellerle karşılaşabilirsiniz. Günlük rutinleriniz ve iş hayatınız alanında gerileyen Neptün, çalışma ortamınızdaki karmaşayı ve sağlığınızla ilgili gözden kaçırdığınız sinyalleri netleştirecek.
Yay Burcu (Yükselen Yay)
Maddi paylaşımlar ve harcamalar konusunda bugün ekstra temkinli olmalısınız; riskli yatırımlardan uzak durun. Aşk hayatınız, çocuklarınız veya yaratıcı projelerinizle ilgili alanda başlayan Neptün retrosu, bu konularda kendinizi kandırdığınız alanlar varsa pembe gözlükleri çıkarmanızı sağlayacak.
Oğlak Burcu (Yükselen Oğlak)
Karşıt burcunuzdaki Güneş'in Satürn ile yapacağı kare, ikili ilişkilerde ve evliliğinizde kendinizi kısıtlanmış hissetmenize yol açabilir. Aile ve yuva alanınızda gerileyen Neptün ise, köklerinizle ve ev hayatınızla ilgili uzun süredir devam eden belirsizliklerin yavaş yavaş çözülmesini sağlayacak.
Kova Burcu (Yükselen Kova)
Günlük iş temponuz ve sorumluluklarınız bugün üzerinizde bir yük gibi hissedilebilir; kendinize çok yüklenmeyin ve dinlenmeye vakit ayırın. Yakın çevre, kardeşler ve iletişim alanınızda retroya başlayan Neptün, zihinsel olarak daha odaklı olmanızı ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmenizi destekleyecek.
Balık Burcu (Yükselen Balık)
Aşk hayatınız veya çocuklarınızla ilgili konularda bugün bazı sorumluluklar veya kısıtlamalar ön plana çıkabilir. Yönetici gezegeniniz Neptün'ün para alanınızda retroya girmesi, finansal kaynaklarınızı daha gerçekçi değerlendirmeniz ve bütçenizdeki delikleri kapatmanız için size rehberlik edecek.
Günün Tavsiyesi: Bugün gökyüzündeki Satürn etkisi nedeniyle melankoliye kapılmak kolay olabilir. Karşılaştığınız engelleri birer durdurma işareti değil, yönünüzü ve adımlarınızı daha sağlamlaştırma fırsatı olarak görmeye çalışın.