7 Ekim burç yorumları: Zincirleri kırma zamanı!

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Bugün gökyüzü oldukça hareketli ve sürprizlere açık bir tablo çiziyor. Ay’ın Başak burcundaki ilerleyişi, hayatımızdaki dağınıklıkları toparlama ve detaylara odaklanma ihtiyacımızı artırıyor. Ancak günün asıl sürprizi, Aslan burcundaki Mars ile Uranüs arasındaki destekleyici açıdan geliyor. Uzun zamandır bizi zorlayan, durağanlaşmış konularda aniden harekete geçmek, yenilikçi çözümler üretmek ve eski alışkanlıkların zincirini kırmak için harika bir enerji altındayız.

Öte yandan, etkisini dün hissetmeye başladığımız ve günün ilk dakikalarında kesinleşen iletişim gezegeni Merkür ile Akrep burcunda geri harekette olan Venüs’ün kavuşumu, ilişkilerde çok daha derin ve yüzleşilmesi gereken konuları masaya yatırıyor. Yüzeysel sohbetler yerine, hislerin en saf ve gerçek haliyle kelimelere döküleceği bir gündeyiz. Zihnimiz ile kalbimizin aynı hizaya gelmesi, geçmişte üstü örtülmüş duygusal meseleleri çözüme kavuşturmak adına hepimize güçlü bir fırsat sunuyor.