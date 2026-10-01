6 yaşında buldu, cebine koydu: Yıllar sonra 60 bin yıllık olduğu ortaya çıktı!

İngiltere’deki Shoreham Plajı’nda gezen 6 yaşındaki Ben Witten, milyonlarca çakıl taşının arasından parlak bir taş beğenip odasına götürdü. Tam 3 yıl boyunca sıradan bir plaj taşı sanıp odasında sakladığı ve sık sık kaybedip tekrar bulduğu nesnenin gerçek kimliği, gittiği arkeoloji müze gezisinde ortaya çıktı.

MÜZEDEKİ VİTRİNE BAKINCA GERÇEĞİ ANLADI

9 yaşına geldiğinde Worthing Müzesi’ndeki Taş Devri sergisini gezen küçük çocuk, vitrindeki sivri uçlu çakmaktaşlarının odasındaki taşla aynı olduğunu fark etti. Annesinin müze küratörüne fotoğrafları e-posta atmasıyla inceleme başlatıldı. Taşın, Neandertaller tarafından yapılan 40.000 ila 60.000 yıllık bir el baltası olduğu kesinleşti.

ARKEOLOGLARIN BİLE ZOR BULDUĞU NADİR ESER

Uzmanlar, avuç içine sığan bu aletin Neandertaller tarafından hayvan kesme, kazma ve odun işleme için kullanıldığını açıkladı. Küratör James Sainsbury, taşın son 10 yılda kendisine getirilen en eski eser olduğunu ve birçok profesyonel arkeoloğun bile hayatı boyunca böyle bir parça bulamadığını belirtti.

DENİZİN ALTINDAKİ TARİH KIYIYA VURDU

Baltanın, Neandertallerin yaşadığı ve bugün Manş Denizi suları altında kalan eski bir kara parçasına ait olduğu değerlendiriliyor. Futura-sciences'ın aktardığına göre, 60 bin yıllık baltayı geçici olarak müzeye ödünç veren küçük Ben ise büyüyünce arkeolog olmak istediğini söyledi.