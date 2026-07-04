Halk TV Yaşam 5 Temmuz 2026 burç yorumları

5 Temmuz 2026 burç yorumları Gökyüzündeki Ay’ın yerleşimi ve gezegenlerin açıları, pazar gününün o sakin ruhunu biraz daha zihinsel ve analitik bir derinliğe taşıyor. Hafta sonunun bu son gününü hem dinlenerek hem de hayatına dair önemli farkındalıklar kazanarak geçirebilirsin.