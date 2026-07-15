46 bin tonluk dev köprüyü trafiği kesmeden 1 saatte döndürdüler

Çin'in Hebei eyaletinde yer alan Baoding şehri, modern inşaat teknolojisinin en çarpıcı sahnelerinden birine ev sahipliği yaptı. Pekin-Guangzhou demiryolu hattı gibi ülkenin en kritik ve işlek ulaşım arterlerinden birinin üzerinde gerçekleştirilen operasyon, mühendislik dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı.

46 BİN TON HAVADA DÖNDÜ

46.000 ton ağırlığında ve 263,6 metre uzunluğundaki devasa bir köprü yapısı, 30 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen bir manevrayla, yerçekimine ve zamanın kısıtlamalarına meydan okuyarak havada döndürüldü.

Bir yapıyı doğrudan aktif bir demiryolu hattı üzerinde inşa etmek, hattın uzun süreliğine kapatılmasını ve ekonomik açıdan devasa bir aksamayı beraberinde getirirdi. Mühendisler bu kaotik senaryoyu önlemek için "döner inşaat yöntemi" adı verilen stratejik bir yaklaşım benimsedi.

TRENLER DURMADAN KÖPRÜ YERİNE OTURDU

Köprü, trenlerin geçiş güzergahından uzakta, raylara paralel güvenli bir alanda inşa edildi. Yapı tamamlandığında ise geriye tek bir devasa manevra kaldı: köprüyü nihai yerine oturtmak. Bu yöntem sayesinde, inşaat sürecinin neredeyse tamamı boyunca demiryolu hattındaki günlük trafik akışı kesintisiz bir şekilde devam etti.

46.000 tonluk bir kütleyi, sanki bir saatin yelkovanı gibi yavaş ve dengeli bir şekilde döndürmek, tarihin en karmaşık mekanik zorluklarından birini temsil ediyordu. Bu devasa operasyonun merkezinde, yeni bir dünya rekoruna imza atan 6,5 metre çapındaki küresel menteşe bulunuyordu.

Tüm köprü ağırlığı bu merkez parça üzerinde dengelenirken, menteşe kütlenin sürtünmesiz ve kusursuz bir şekilde dönmesine olanak sağladı. Bir toplu iğne başı kadar hata payı bile nihai uyumu tehlikeye atabilecekken, bu pivot noktası dev yapıyı milimetrik bir hassasiyetle kontrol altında tuttu.

DÜNYA REKORU KIRAN DEV MENTEŞE

Operasyon, saatleri dakikalarla yarıştıran titiz bir zaman yönetimi gerektiriyordu. Toplam 68 dakika süren manevra boyunca köprü, merkezi ekseni etrafında 52,4 derecelik bir açıyla döndürüldü. Bu süre zarfında köprünün altından geçen trenlerdeki yolcular, başlarının üzerinde binlerce tonluk çelik ve betonun süzülerek yerine oturduğundan neredeyse habersiz bir şekilde yolculuklarına devam ettiler.

China Construction Communications Engineering Group tarafından yönetilen bu süreç, ağırlık ve açıklık konusunda kırdığı dünya rekorlarıyla, Çin mühendisliğinin ulaştığı olgunluk seviyesinin ve her zorluğu bir teknik fırsata dönüştürme arzusunun somut bir kanıtı oldu.

68 DAKİKADA TARİHE GEÇTİ

Baoding Köprüsü, sadece bir inşaat projesi değil, aynı zamanda yoğun şehirleşmenin getirdiği zorluklara karşı geliştirilmiş bir çözüm manifestosudur. Günümüzde altyapı ağlarının hiç durmadan çalışmak zorunda olduğu bir dünyada, bu tür rotasyonel teknikler artık bir ayrıcalık değil, bir gereklilik haline geliyor.

Baoding’de sergilenen bu mühendislik zekası, gelecekte daha ağır, daha geniş ve daha karmaşık yapıların benzer yöntemlerle inşa edilmesinin yolunu açıyor. Görünürdeki ihtişamından öte, bu başarının asıl büyüklüğü, hayatı durdurmadan büyük sorunları çözebilme yeteneğinde gizli.