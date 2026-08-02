4 saat beklemek istemediler: Denizin üzerine tam 55 kilometrelik yol yaptılar!

Çin'de 2018 yılında hizmete açılan Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü, 55 kilometrelik uzunluğu, 6,7 kilometrelik deniz altı tüneli ve iki yapay adasıyla dünyanın en uzun deniz geçiş sistemi olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 420 bin ton çelik kullanılarak inşa edilen proje, daha önce 4 saate kadar süren yolculuğu 30-45 dakikaya düşürdü.

TAM 55 KİLOMETRELİK DEV SİSTEM: SADECE KÖPRÜ DEĞİL

Hong Kong, Zhuhai ve Makao'yu birbirine bağlayan yapı tek başına bir köprüden oluşmuyor. Proje; deniz üzerindeki viyadükler, iki yapay ada ve 6,7 kilometrelik su altı tünelini tek ulaşım sistemi içinde birleştiriyor.

Toplam uzunluğu 55 kilometre olan sistemin yaklaşık 29,6 kilometresi deniz üzerindeki köprülerden oluşuyor.

DENİZİN 50 METRE ALTINA İNİYOR! 6,7 KİLOMETRELİK TÜNEL ŞAŞIRTIYOR

Projenin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise su altı tüneli. İnci Nehri Deltası'nda yoğun gemi trafiğini engellememek için otoyolun bir bölümü yaklaşık 50 metre derinlikte inşa edilen 6,7 kilometrelik tünele alındı.

Sürücüler yapay adadan tünele giriyor, denizin altından ilerledikten sonra diğer adada yeniden yüzeye çıkıyor.

TAM 420 BİN TON ÇELİK KULLANILDI

Mega projede yaklaşık 420 bin ton çelik kullanıldı. Bu miktar, sık sık yaklaşık 60 Eyfel Kulesi'nin yapımında kullanılan çelik miktarıyla karşılaştırılıyor. Projenin maliyetinin ise yaklaşık 81,9 milyar Brezilya Reali (R$) olduğu belirtiliyor.

4 SAATLİK YOL ARTIK YARIM SAAT SÜRÜYOR

Köprü açılmadan önce üç bölge arasındaki yolculuk karayoluyla veya feribotla yaklaşık 4 saate kadar çıkabiliyordu. Yeni bağlantıyla birlikte bu süre yaklaşık 30 ila 45 dakikaya düştü.

Bugün sistemden günde yaklaşık 40 bin araç geçiyor.

120 YIL DAYANACAK ŞEKİLDE TASARLANDI

Köprü sistemi yalnızca uzunluğuyla değil, dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor. Mühendisler yapıyı tayfunlara, depremlere ve büyük gemilerin olası çarpışmalarına dayanacak şekilde tasarladı. Deniz suyunun neden olduğu korozyona karşı özel koruma sistemleri de projeye dahil edildi.

İKİ YAPAY ADA BU PROJENİN EN KRİTİK PARÇALARI OLDU

Su altı tünelinin giriş ve çıkış noktaları için denizin ortasında iki yapay ada inşa edildi. Bu adalar, köprü ile tünel arasındaki geçişi sağlayarak sistemin kesintisiz çalışmasına imkan tanıyor.

ÜÇ FARKLI EKONOMİ TEK YOLLA BİRBİRİNE BAĞLANDI

Proje yalnızca ulaşımı değil, ekonomik entegrasyonu da hedefliyor. Hong Kong finans merkezi, Makao turizm ve eğlence merkezi, Zhuhai ise sanayi ve teknoloji üssü olarak öne çıkıyor.

Köprü, Çin'in "Büyük Körfez Bölgesi" stratejisinin önemli altyapı projelerinden biri olarak gösteriliyor.

GÜNDE 40 BİN ARAÇ KULLANIYOR, HEDEF ÇOK DAHA BÜYÜK

Köprüden şu anda günlük yaklaşık 40 bin araç geçiyor. Projeksiyonlara göre 2035 yılında günlük araç sayısının 60 bine, yolcu sayısının ise 250 bine ulaşması bekleniyor.

YAKLAŞIK 9 YILDA TAMAMLANDI

Clickpetroleoegas'ın haberine göre, inşaat çalışmaları Aralık 2009'da başladı. Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü, 24 Ekim 2018 tarihinde trafiğe açıldı.

DÜNYANIN EN İDDİALI DENİZ PROJELERİNDEN BİRİ OLARAK GÖSTERİLİYOR

55 kilometrelik uzunluğu, 6,7 kilometrelik su altı tüneli, iki yapay adası ve yaklaşık 420 bin ton çelik kullanımıyla Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü, dünyanın en büyük deniz mühendisliği projeleri arasında yer alıyor.

Yaklaşık 120 yıl hizmet verecek şekilde tasarlanan yapı, hem mühendislik başarısıyla hem de üç farklı bölgeyi tek ulaşım hattında buluşturmasıyla dikkat çekiyor.