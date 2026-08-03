Halk TV Yaşam 4 Ağustos 2026 Salı günlük burç yorumu

4 Ağustos 2026 Salı günlük burç yorumu Bugün zihinsel olarak oldukça aktif, iletişimin öne çıktığı bir gün. Kararlar alırken mantık ile hisler arasında denge kurmak önemli olacak. Sabah saatlerinde hızlı gelişmelere açık olsak da öğleden sonra daha sağlam ve planlı adımlar atmak gerekecek