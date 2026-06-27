28 Haziran 2026 Pazar burç yorumu

6 12

♍ Başak & Yükselen Başak

İş hayatınız, sorumluluklarınız ve gelecek hedeflerinizle ilgili yeteneklerinizi ortaya koyacağınız tempolu bir döneme giriyorsunuz. Eski dostlarla bir araya gelmek veya onlardan haber almak yarın sizi çok mutlu edebilir. Ancak aceleyle verilen kararlara ve maddi ayrıntılara dikkat etmelisiniz.