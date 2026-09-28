28 Eylül burç yorumları: Mars Aslan burcuna geçiyor, cesaret ve tutku sahneye çıkıyor

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Boğa Burcu (20 Nisan – 20 Mayıs)

Sevgili Boğa, bugün hayatın akışına uyum sağlamak sizin için çok daha kolay. Mars'ın ev ve aile alanınıza geçmesiyle birlikte önümüzdeki haftalarda enerjinizin büyük bir kısmını kişisel yaşantınıza adayacaksınız. İki safhada yaşanacak ve ilk bölümü 25 Kasım’a kadar sürecek olan bu etki, sizi zorlayan koşullara ya da ilişkilere el atma arzunuzu tetikleyebilir. Hayatınızı, bilhassa da yuvanızı elden geçirmek, iyileştirmek ve yenilemek isteyebilirsiniz. Gelecek haftalarda motivasyonunuz ve gücünüz zaman zaman dalgalansa da ev ve aile meselelerini yoluna koymak adına uygun bir dönemdesiniz. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruma içgüdünüz artarken aşırı savunmacı olmamaya ve içinizde öfke biriktirmemeye dikkat etmelisiniz.

Günün Tavsiyesi: Sevdiklerinizi koruma arzunuzu bir savunma mekanizmasına dönüştürmek yerine, evinizdeki huzuru yapıcı bir dille inşa edin.