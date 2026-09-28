28 Eylül burç yorumları: Mars Aslan burcuna geçiyor, cesaret ve tutku sahneye çıkıyor
Mars'ın bugün Aslan burcuna geçişiyle içimizdeki cesaret, özgüven ve yaşam tutkusu alevleniyor. Hedeflerimize doğrudan ve kararlılıkla yürüyeceğimiz bu yeni dönemin 12 burca etkileri haberimizde.
28 Eylül Pazartesi günü gökyüzü, enerjimizi ve hareket tarzımızı kökten değiştiren güçlü bir geçişe sahne oluyor. Eylem ve mücadele gezegeni Mars, bugün görkemli Aslan burcuna adım atıyor. Bu geçiş içimizdeki gururlu, kendinden emin ve iddialı yönü açığa çıkarıyor. Bu döngü boyunca ne istediğimizi çok iyi bilerek, net ve kararlı adımlarla arzularımızın peşinden gideceğiz. Üstelik sıradan kazanımlarla yetinmeyip göz alıcı ve ses getiren sonuçlar elde etmek isteyeceğiz. Ayrıntılarla boğuşmak ya da teferruata takılmak yerine hedeflerimize varan en dolaysız, en kestirme yolu tercih edeceğiz. Yaşam sevgimizin ve coşkumuzun doruğa çıktığı bu süreçte içimizdeki gözü pek, cesur ve ateşli doğayı bütünüyle besleyerek hayatın sahnesinde öne çıkacağız.
Koç Burcu (21 Mart – 19 Nisan)
Sevgili Koç, bugün kendinizi ifade etmek ve hayattan keyif almak sizin için çok daha kendiliğinden, akıcı bir hal alıyor. Cesur ve ateşli yönetici gezegeniniz Mars, haritanızın beşinci evine geçiş yapıyor. İki aşamada deneyimleyeceğiniz bu yolculuğun ilk durağı 25 Kasım’a kadar sürecek. Bu transit yaratıcılığınıza, eğlence anlayışınıza ve aşk hayatınıza olağanüstü bir dinamizm, heyecan ve hareketlilik kazandırıyor. Hobilerinize, boş vakitlerinizi değerlendirdiğiniz aktivitelere ve sanatsal yönünüze ağırlık vermek için mükemmel bir zamandasınız. Bu yoğun enerjiyi doğru kanalize ettiğinizde kalbinizin sesini dinleyip arzularınızın peşinden rahatça gidebilirsiniz. Dolaysız ve net tavrınız girdiğiniz her ortamda sonuç almanızı sağlayacak. İlişkilerinizde de fazlasıyla canlı ve tempolu bir döneme adım atıyorsunuz.
Günün Tavsiyesi: İçinizdeki coşkuyu bastırmak yerine, kalbinize heyecan veren yaratıcı uğraşlara vakit ayırın.
Boğa Burcu (20 Nisan – 20 Mayıs)
Sevgili Boğa, bugün hayatın akışına uyum sağlamak sizin için çok daha kolay. Mars'ın ev ve aile alanınıza geçmesiyle birlikte önümüzdeki haftalarda enerjinizin büyük bir kısmını kişisel yaşantınıza adayacaksınız. İki safhada yaşanacak ve ilk bölümü 25 Kasım’a kadar sürecek olan bu etki, sizi zorlayan koşullara ya da ilişkilere el atma arzunuzu tetikleyebilir. Hayatınızı, bilhassa da yuvanızı elden geçirmek, iyileştirmek ve yenilemek isteyebilirsiniz. Gelecek haftalarda motivasyonunuz ve gücünüz zaman zaman dalgalansa da ev ve aile meselelerini yoluna koymak adına uygun bir dönemdesiniz. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruma içgüdünüz artarken aşırı savunmacı olmamaya ve içinizde öfke biriktirmemeye dikkat etmelisiniz.
Günün Tavsiyesi: Sevdiklerinizi koruma arzunuzu bir savunma mekanizmasına dönüştürmek yerine, evinizdeki huzuru yapıcı bir dille inşa edin.
İkizler Burcu (21 Mayıs – 20 Haziran)
Sevgili İkizler, Mars yer değiştirirken hayatınızda da yepyeni bir sayfa açılıyor. Bugün itibarıyla Mars, iletişim alanınızdaki seyrine başlıyor. İlki 25 Kasım’a kadar devam edecek iki aşamalı bu süreçte, yeni şeyler öğrenme hevesiniz tavan yapabilir. Günlük yaşantınız ve yakın çevreniz oldukça hareketli bir döneme giriyor. Fikirleriniz ve görüşleriniz söz konusu olduğunda fazlasıyla heyecanlanıp tutkulu tartışmalara girebilirsiniz. Uzun zamandır görüşmediğiniz biriyle iletişime geçmek için gereken cesareti de şimdi bulabilirsiniz. Aceleci ve düşünmeden yapılan konuşmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Enerjinizi zihinsel çalışmalara yöneltirseniz çok büyük işler başarabilirsini, hem mesleğinizde hem de sevdiğiniz projelerde büyük bir şevkle üreteceksiniz.
Günün Tavsiyesi: Zihninizdeki fikir fırtınasını fevri çıkışlarla tüketmek yerine, odaklanmış bir çalışmaya dönüştürün.
Yengeç Burcu (21 Haziran – 22 Temmuz)
Sevgili Yengeç, Mars bugün maddi kaynaklar ve kazanımlar alanınıza adım atıyor. 25 Kasım’a kadar devam edecek bu süreçte işiniz, özel bir projeniz, birikimleriniz veya bir ilişkiniz gibi sizin için gerçekten değer taşıyan şeyleri büyütüp geliştirmeye odaklanacaksınız. Kişisel kimliğinizi kanıtlama telaşından uzaklaşıp elinizdekilerin tadını çıkarma ve kaynaklarınızı kendi temponuzda çoğaltma evresine giriyorsunuz. Para kazanma ve hayatınızı daha güvenceli bir hale getirme arzunuz belirgin biçimde artıyor. Ancak biraz düşündüğünüzde aslında ne kadar gereksiz olduğunu fark edeceğiniz anlık harcama heveslerine karşı uyanık olmalısınız. Gücünüzün büyük bölümü girişimlere ve somut güvenceler elde etmeye akacak.
Günün Tavsiyesi: Geleceğinizi güvenceye alma isteğinizi anlık heveslerle heba etmemek için bütçenizi temkinli kullanın.
Aslan Burcu (23 Temmuz – 22 Ağustos)
Sevgili Aslan, Mars’ın burcunuza geçmesiyle birlikte hayatınızdaki durağanlık dağılıyor ve her şey hız kazanıyor. Şubatta kısa bir süreliğine geri dönecek olsa da Mars, 25 Kasım’a kadar burcunuzda kalarak kişiliğinize ateşli bir kararlılık, cesaret, yüksek bir enerji ve atılganlık katacak. Bu döngü, yeni projelere başlama ve kendinizi çok daha gözü pek, dinamik bir biçimde ortaya koyma arzunuzu alevlendirecek. İçinizde kimi zaman taşma noktasına varan yoğun bir güç hissedeceksiniz, bu canlılığı kendi lehinize yönetebilmek büyük önem taşıyor. Sizin için büyük önem taşıyan hedefler için de hiç çekinmeden harekete geçmelisiniz.
Günün Tavsiyesi: İçinizde uyanan yüksek gücü her alana dağıtıp tüketmek yerine, en çok inandığınız hedefe odaklayın.
Başak Burcu (23 Ağustos – 22 Eylül)
Sevgili Başak, Mars bugün ruh dünyanızı ve bilinçaltınızı simgeleyen alanda iki aşamalı yolculuğuna başlıyor, ilk evre 25 Kasım’a kadar devrede olacak. Bu geçiş, iç dünyanıza ve özel hayatınıza hem cesaret hem de taze bir kuvvet getiriyor. Geçmişten bugüne askıda kalmış, çözülmemiş meseleleri kökünden halletmek için kendinizde büyük bir kararlılık bulabilirsiniz. Ancak bu süreçte dinlenme ihtiyacınızı görmezden gelirseniz kendinizi bedenen keyifsiz ya da bitkin hissedebilirsiniz. Yaşadığınız bu yavaşlamayı asla bir aksilik olarak görmeyin. Aksine, ruhunuzu tazelemek ve artık vadesi dolmuş, işlevini yitirmiş eski planları geride bırakmak için önünüze gelen kıymetli bir fırsat olarak değerlendirin.
Günün Tavsiyesi: Hayatın sizi yavaşlattığı anlara direnmek yerine, enerjinizi tüketmiş eski yüklerle vedalaşmayı seçin.
Terazi Burcu (23 Eylül – 22 Ekim)
Sevgili Terazi, Mars bugün on birinci evinize geçerek 25 Kasım’a kadar arkadaşlıklarınıza, içinde bulunduğunuz gruplara ve gelecek hayallerinize büyük bir cesaret, ateş ve kararlılık aşılıyor. Çok daha hareketli, canlı bir sosyal çevreye adım atabilir, ortak çalışmalara ve ekip ruhuna ağırlık verebilirsiniz. Çevrenizdeki insanların hayatlarında her zamankinden daha belirgin bir rol üstlenmeniz mümkün. Dostlarınızdan ve çevrenizden alacağınız ilham, kendi hayatınızın dizginlerini daha sağlam ele almanıza ya da yüreğinize koyduğunuz özel bir hayal için mücadele etmenize vesile olabilir.
Günün Tavsiyesi: Sosyal çevrenizdeki hareketliliği bir rekabete dönüştürmek yerine, hedeflerinizi büyütecek bir esin kaynağı olarak görün.
Akrep Burcu (23 Ekim – 21 Kasım)
Sevgili Akrep, yönetici gezegeniniz Mars bugün haritanızın tepe noktasına yükseliyor. 25 Kasım’a kadar kariyer ve itibar alanınızı aydınlatacak olan bu geçiş dünyanıza yüksek bir güç, hırs, motivasyon ve tatlı bir mücadele azmi taşıyor. Hayat hedefleriniz, toplum önündeki duruşunuz, sorumluluklarınız, işteki performansınız ve mesleki girişimleriniz adeta uykudan uyanıyor. Tüm bu konular canlanırken hayatınızda her zamankinden çok daha merkezi bir önem kazanacak. Başarıya ulaşma arzunuz keskinleşirken yeteneklerinizi sergilemek ve hedeflerinize liderlik etmek adına çok güçlü bir döneme giriyorsunuz.
Günün Tavsiyesi: Hedeflerinize doğru emin adımlarla ilerlerken hırsınızı vicdanınızla dengelemeyi unutmayın.
Yay Burcu (22 Kasım – 21 Aralık)
Sevgili Yay, Mars bugün yeni bir alana geçerek 25 Kasım’a kadar sizi öğrenmeye ve hayatın içine coşkuyla katılmaya davet ediyor. Bu geçiş ruh halinizi yükseltirken yaşama sevincinizi de canlandırıyor. Değişim ve gelişim konusunda kendinize fazlasıyla güveneceğiniz enerjik bir döngüdesiniz. Zihinsel ya da bedensel yeni meydan okumalara çekilebilir, dünyayı keşfetme ve fikirlerinizi özgürce paylaşma arzusu duyabilirsiniz. Katılacağınız sohbetler ve tartışmalar son derece hararetli geçebilir. Yeni bir eğitime başlamak, yazı yazmak veya merakınızı çeken bir konunun peşine düşmek için harika bir zamandasınız.
Günün Tavsiyesi: Ufkunuzu genişleten yeni maceralara atılırken günlük sorumluluklarınızı tamamen gözden çıkarmayın.
Oğlak Burcu (22 Aralık – 19 Ocak)
Sevgili Oğlak, Mars bugün sekizinci evinize geçerek 25 Kasım’a kadar yakınlık ve paylaşımlar alanınızı ısıtıyor. İster bir proje ister bir insan olsun, hayatınızda yüzeysellikten uzak, çok daha derin bağlar kurmak isteyeceksiniz. Kimi veya neyi istediğiniz konusunda son derece stratejik adımlar atabileceğiniz bir döngüdesiniz. Derinlere inmek ve en gizli arzularınızı itiraf etmek konusunda her zamankinden daha cesursunuz. İlişkilerinizde güç dengeleri ya da ortak paylaşımlarla ilgili saklı kalmış meseleler varsa, bunları artık açığa çıkarıp yüzleşmenin tam zamanı. Maddi açıdan borç ve destek ihtiyacınız varsa, gökyüzündeki olumlu koşullar size yardımcı olabilir.
Günün Tavsiyesi: İlişkilerinizdeki güç savaşlarına kapılmak yerine, derin hislerinizi dürüstçe masaya yatırmayı deneyin.
Kova Burcu (20 Ocak – 18 Şubat)
Sevgili Kova, Mars bugün karşıt burcunuz olan Aslan’a geçerek ortaklıklar ve ikili ilişkiler alanınıza adım atıyor. 25 Kasım’a kadar Mars’ın cesur, atılgan ve dinamik tabiatı ilişkilerinize, iş birliklerinize ve takım çalışmalarınıza yansıyacak. Bu döngü birlikteliklerinize büyük bir canlılık getirirken hayatınıza daha girişken, iddialı ve dışa dönük insanları çekebilirsiniz. Karşınızdakilerin bu enerjik tutumu, o anki ruh halinize göre size ilham da verebilir, sabrınızı da zorlayabilir. İlişkilerinizde tatlı bir rekabet havası hissedebilirsiniz.
Günün Tavsiyesi: Karşınızdaki kişilerin atılgan tavırlarını bir meydan okuma olarak görmek yerine bunu yapıcı bir ortaklığa dönüştürmek sizin elinizde.
Balık Burcu (19 Şubat – 20 Mart)
Sevgili Balık, Mars bugün çalışma ve sağlık alanınıza geçerek 25 Kasım’a kadar burada kalacak. Harekete geçmeye hazırsınız, hem iş temponuza hem de bedensel zindelik alışkanlıklarınıza büyük bir canlılık katacaksınız. Sağlık rutinlerinizde veya yaşam tarzınızda bugüne kadar beklediğiniz neticeyi alamadıysanız, sil baştan başlamak için harika bir zamandasınız. Ancak kendinizi gereğinden fazla zorlamamaya ve aşırıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Mars motive edici olduğu kadar hırslı bir enerji de barındırdığı için işlere yavaşça ve sindirerek başlamak en iyisidir. Kendi hızınızı kendiniz belirleyebilir veya bağımsız çalışabilirseniz çok büyük verim elde edebilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda sorumluluk alıp işlere öncülük etmek size iyi gelecek.
Günün Tavsiyesi: İşlerinizi ve sağlığınızı yoluna koyarken bedeninizi hırpalamadan, istikrarlı ve sakin adımlarla ilerleyin.