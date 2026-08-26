26 Ağustos burç yorumları: Kaderin eli ağları örüyor

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26 Ağustos Çarşamba günü gökyüzü, son derece hassas ve derin bir enerji haritası sunuyor. Güneş, Plüton ve Neptün ile "Yod" (Kaderin Eli) olarak adlandırılan zorlu bir açı kurarken, Güneş ile kavuşmaya hazırlanan Merkür de yarın sabah kesinleşecek şekilde aynı sert etkilerin alanına giriyor

Bu tablo içimizde bir yandan her soruya yanıt arayan huzursuz bir merak uyandırırken, diğer yandan ciddi bir kararsızlığa ve kendimize olan güvenin bocalamasına yol açabilir. Çözümü kolay olmayan ikilemlerle karşılaşabilir, net bir karara varamadığımız için kapana kısıldığımızı hissedebiliriz. Böylesi anlarda aceleyle karar vermek yerine adımlarımızı erteleyip durum değerlendirmesi yapmak en doğrusu olacak.

Bugün aşırıya kaçmak veya kendimizi ihmal etmek ufak sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Özellikle ne istediğini bilmeyen insanların enerjimizi emdiğini düşünebilir, kendimizi keyifsiz ve odaklanma yoksunu hissedebiliriz. Eğer ruhsal ihtiyaçlarımızı bir kenara ittiysek bu his daha da ağır basacak. Bu yüzden vites düşürüp ve mevcut şartlara uyum sağlamamız gerekecek.

Bir yanımız gerçekçi ve kararlı durmak isterken, diğer yanımız sezgilerimize teslim olmak isteyebilir. Güç dengelerindeki kaymalar veya önümüze çıkan engeller modumuzu düşürse de bize olgunlaşmamız için neleri hayatımızdan çıkarıp özgürleşmemiz gerektiğini sorgulama şansını tanıyacak.

Ay, 27 Ağustos gece yarısından hemen sonra (00:59) Venüs ile yapacağı olumlu açının ardından uzun bir boşluğa girecek ve perşembe akşamı Balık burcuna geçene kadar bu belirsiz seyir devam edecek.