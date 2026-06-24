25 Haziran Perşembe burç yorumu

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♋ Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Yarın kendinizi çok daha paylaşımcı, uzlaşmacı ama bir o kadar da gerçekçi hissedeceğiniz bir gün. Kariyerinizde planlarınız doğru yönde ilerliyor, bu da kendinize olan güveninizi artıracak. İlişkilerinizde sevgiyi somutlaştırmak ve geleceğe yönelik gerçekçi adımlar atmak için harika bir zaman.