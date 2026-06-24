25 Haziran Perşembe burç yorumu
25 Haziran Perşembe günü gökyüzü oldukça derin, stratejik ve gerçekçi enerjiler barındırıyor. Ay, erken saatlerde Terazi burcundan ayrılarak Akrep burcuna geçiş yapıyor.
♈ Koç (21 Mart - 19 Nisan)
Yarın özellikle aile içi ilişkilerde geçmişten gelen çalkantılı meseleleri, bahanelerin arkasına sığınmadan, dürüstçe konuşarak çözüme kavuşturabilirsiniz. İş hayatınızda ise üstlerinizin takdirini toplayacağınız etkiler devrede. Detayları gözden kaçırmadan planlı ilerlemek kazandıracak.
♉ Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)
Fikirlerinizi dürüst ve net bir şekilde ifade etmek, girdiğiniz ortamlarda tarzınızla dikkat çekmenizi sağlayacak. Ticari bir girişim veya sözleşme gündeminiz varsa, detayları maskesiz bir şekilde ve rasyonel bir gözle incelemek sizi olası risklerden koruyacaktır.
♊ İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)
Mali konular ve bütçe planlaması yarın ön planda. Harcamalarınızda daha rasyonel adımlar atmak ve yapay ihtiyaçlardan uzak durmak cüzdanınızı rahatlatacaktır. Kendi yeteneklerinize hak ettiği değeri verdiğinizde yeni iş kapılarının aralandığını görebilirsiniz.
♋ Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)
Yarın kendinizi çok daha paylaşımcı, uzlaşmacı ama bir o kadar da gerçekçi hissedeceğiniz bir gün. Kariyerinizde planlarınız doğru yönde ilerliyor, bu da kendinize olan güveninizi artıracak. İlişkilerinizde sevgiyi somutlaştırmak ve geleceğe yönelik gerçekçi adımlar atmak için harika bir zaman.
♌ Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Sezgilerinizin çok güçlü olduğu, adeta rüyalarınızın bile size rasyonel mesajlar fısıldadığı bir gün. Arkanızdan iş çeviren ya da samimiyetsiz olan niyetleri kolayca fark edebilir ve hayatınızda dürüst bir temizlik yapma kararı alabilirsiniz. Bedeninizi dinlendirmeyi ihmal etmeyin.
♍ Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)
Dahil olduğunuz topluluklarda veya arkadaş ortamlarında dürüst ve asil duruşunuzla aranan isim olacaksınız. Bahaneleri bir kenara bırakıp hayalleriniz için rasyonel iş birlikleri kurmak adına gökyüzü sizi destekliyor. Yakın çevrenizle su gibi akıcı ve keyifli sohbetler edebilirsiniz.
♎ Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)
İş yerinde dürüstlüğünüz ve krizleri sakinlikle yönetme beceriniz sayesinde üstlerinizin takdirini kazanabilirsiniz. Geçici hırslara kapılmadan, geleceğinizi sağlam ve gerçekçi adımlarla inşa etmeye odaklanacaksınız. Finansal durumunuzda da iyileşme belirtileri var.
♏ Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)
Ay'ın burcunuza geçmesiyle birlikte zihniniz mantıklı çözümlerle ve kalıcı fikirlerle dolup taşabilir. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade edebilirsiniz. Eğitim, yurt dışı bağlantılı işler veya hukuksal süreçlerde rasyonel ve olumlu neticeler elde etmeniz çok mümkün.
♐ Yay (22 Kasım - 21 Aralık)
Maddi konularda riskli adımlardan uzak durup, rasyonel bütçe analizleri yapmanız sizi dertten tasadan uzak tutacaktır. İlişkilerinizde partnerinizle ya da yakınlarınızla maskesiz ve dürüst paylaşımlar yapmak, aradaki bağları şifalandıracak ve güveni artıracaktır.
♑ Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)
Karşınızdaki insanlarla dürüst, net ve sağlam köprüler kurabileceğiniz bir gün. Yaşam enerjiniz ve özgüveniniz oldukça yüksek seyrediyor. İş ve özel hayat arasındaki dengeyi korumak, yorgunluğun getirdiği anlık ilgisizliklerin önüne geçmek yarın önemli olabilir.
♒ Kova (20 Ocak - 18 Şubat)
İşlerin biriktiğini görseniz bile panik yapmadan, rasyonel bir planlama ile her şeyin su gibi akıp gittiğini göreceksiniz. Yarın vücudunuzun sesine dürüstçe kulak vermeli, beslenme düzeninize dikkat etmeli ve özellikle sıvı tüketimini (bol su) ihmal etmemelisiniz.
♓ Balık (19 Şubat - 20 Mart)
İçinizdeki sanatsal, yaratıcı ve neşeli ruhu serbest bırakma zamanı. Sevdiklerinizle olan ilişkilerinizde dürüst, açık ve sıcak yaklaşımlar sergilemek aranızdaki bağları ciddi anlamda güçlendirecektir. Yaşam alanınızda küçük, estetik değişiklikler yapmak ruhunuza iyi gelebilir.