25 Ağustos burç yorumları: Merkür Başak burcuna geçiyor
25 Ağustos 2026 salı günü Merkür'ün Başak burcuna geçişi ve Heiron ile kurduğu olumlu açı, iletişimde iyileşme ve zihinsel berraklık getiriyor.
Bugün gökyüzünde zihinsel ve iletişimsel anlamda yeni bir dönem başlıyor. Zihin gezegeni Merkür, Aslan burcundaki yolculuğunu tamamlayıp Kuzey Ay Düğümü ile karşıt açı yaptıktan sonra Başak burcuna geçiş yapıyor. 10 Eylül'e kadar sürecek bu dönem, detaylara odaklanmayı, rutinleri düzene sokmayı ve sorunlara çözümler üretmeyi kolaylaştıracak.
Gün içinde Merkür'ün Heiron ile kurduğu üçgen açı ise geçmiş tecrübelerden ders çıkararak diyaloglarımızı şifalandırmamıza imkan tanıyor. Ay'ın öğle saat 12:02'de Kova burcuna geçişiyle birlikte zihnimiz daha açık, yenilikçi ve objektif bir bakış açısına kavuşacak.
Koç Burcu (21 Mart – 19 Nisan)
Sevgili Koç, Merkür bugün çalışma ve sağlık alanınıza geçerek 10 Eylül'e kadar sürecek yeni bir dönemi başlatıyor. Günlük rutinlerinizi düzenlemek, yarım kalan detaylı işlerinizi tamamlamak ve beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmek için uygun bir zamandasınız. Teknik konular ve uzmanlık gerektiren alanlar ilginizi çekebilir, ancak detaylara fazla gömülüp aşırı eleştirel olmamaya dikkat etmelisiniz. Günün Merkür-Heiron etkileşimi zihninizi açıyor. Sahip olduğunuz gizli yetenekleri, bilgiyi veya materyalleri en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Başkalarının sorunlarına çözüm üretmek size kendinizi iyi hissettirirken, kendi içinizde eksik kalan parçayı bulmanıza da yardımcı olabilir.
Günün Tavsiyesi: Günün karmaşasını toparlarken eleştirilerle kendinizi yormayın, elinizdeki imkanların değerini bilin.
Boğa Burcu (20 Nisan – 20 Mayıs)
Sevgili Boğa, Merkür bugün neşe, yaratıcılık ve hobiler alanınıza adım atıyor. 10 Eylül'e kadar zihniniz yaratıcı fikirlere, sanat ve zanaate açık olacak. Fikirlerinizle çevrenizdekileri etkilemek, eğlenceli ve kendinizi ortaya koyabileceğiniz aktivitelere katılmak önceliğiniz haline gelebilir. Bugün gerçekleşen Merkür-Heiron uyumu kendinizi ifade etme gücünüzü artırıyor. İnsanları dinlemeye, anlamaya ve onlara rehberlik etmeye son derece isteklisiniz. Özgün bakış açınız ve bilgeliğiniz çevreniz tarafından takdir toplayacak. Keyifli paylaşımlar yapmak ve ilişkilerinizde sıcak bağlar kurmak için mükemmel bir gündesiniz.
Günün Tavsiyesi: İçinizden gelen ilhamı bastırmayın, özgün fikirlerinizi sevdiklerinizle paylaşmaktan çekinmeyin.
İkizler Burcu (21 Mayıs – 20 Haziran)
Sevgili İkizler, yönetici gezegeniniz Merkür bugün ev ve aile alanınıza geçiş yapıyor. 10 Eylül'e kadar sürecek bu dönemde dinlenme ihtiyacınız artabilir, aile fertleriyle daha sık iletişim kurabilir veya yuvanızda hareketli günler geçirebilirsiniz. Zihniniz ev hayatınıza ve geçmiş konulara yoğunlaşabilir. Bugüne damga vuran Merkür-Heiron üçgeni ise hayatınızda neyin çalışıp neyin çalışmadığını net bir şekilde görmenizi sağlayacak. İlişkilerdeki sorunları gidermek ve kırgınlıkları iyileştirmek için yapıcı sohbetler gerçekleştirebilirsiniz. Sabırlı bir dinleyici olmak, sorunları diplomatik ve organik biçimde çözmenize yardımcı olacak.
Günün Tavsiyesi: Evinizde ve ilişkilerinizde huzuru yakalamak için aceleci kararlar almak yerine sabırla dinlemeyi tercih edin.
Yengeç Burcu (21 Haziran – 22 Temmuz)
Sevgili Yengeç, Merkür bugün iletişim ve yakın çevre alanınıza adım atıyor. 10 Eylül'e kadar yeni bilgiler edinmek, becerilerinizi geliştirmek ve çevrenizle temasta olmak size büyük avantaj sağlayacak. İletişim trafiğiniz bir hayli hareketlenebilir. Gökyüzündeki Merkür-Heiron etkileşimi, mevcut bağlarınızı güçlendirmek ve fikirlerinizi rahatça paylaşmak adına destekleyici bir enerji sunuyor. İlham verici sohbetler yapabilir, dertleşmek isteyen dostlarınıza kapınızı açabilirsiniz. İnsanların sizde güç bulduğu ve sizin de onlara yardım etmekten mutluluk duyacağınız, samimi bir gün sizi bekliyor.
Günün Tavsiyesi: Fikirlerinizi cömertçe paylaşın ve çevrenizle kurduğunuz içten bağların tadını çıkarın.
Aslan Burcu (23 Temmuz – 22 Ağustos)
Sevgili Aslan, Merkür bugün finansal konuları ve kişisel değerlerinizi simgeleyen alana geçiyor. 10 Eylül'e kadar bütçenizi düzenlemek, yeteneklerinizi kazanca dönüştürmek ve iş imkanlarını değerlendirmek için zihniniz son derece güçlü çalışacak. İletişim, eğitim veya ticaret yoluyla gelir elde etme fırsatları yakalayabilirsiniz. Bugün gerçekleşen Merkür-Heiron açısı zihninizi ferahlatırken, yüzleştiğiniz bir soruna dair yeni bir bakış açısı kazanmanızı sağlıyor. Empatik ve dinlemeye açık üslubunuz çevrenizde güven yaratacak. Parasal konularda sürpriz bir geri ödeme, hediye veya bir kolaylık gündeme gelebilir.
Günün Tavsiyesi: Maddi konularda pratik zekanızı kullanırken, yeteneklerinize güvenerek kendinize hak ettiğiniz değeri verin.
Başak Burcu (23 Ağustos – 22 Eylül)
Sevgili Başak, yönetici gezegeniniz Merkür bugün sizin burcunuza giriş yapıyor. 10 Eylül'e kadar sürecek bu dönemde zihinsel olarak çok daha bağımsız, kararlı ve özgüvenli olacaksınız. Kendi başınıza kararlar alabilir, yeni şeyler öğrenmeye ve fikirlerinizi yazılı veya sözlü olarak paylaşmaya yönelebilirsiniz. Bugün gerçekleşen Merkür-Heiron üçgeni, çevrenizdekilerle yapacağınız sohbetleri son derece keyifli kılacak. İnsanlar zihinsel berraklığınızı ve ürettiğiniz çözümleri takdirle karşılayacak. Rutin işler yerine sizi heyecanlandıran projelere odaklanırsanız hem hedeflerinize ulaşabilir hem de günü son derece verimli geçirebilirsiniz.
Günün Tavsiyesi: Zihninizdeki özgün projeleri hayata geçirmek için adım atın, düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.
Terazi Burcu (23 Eylül – 22 Ekim)
Sevgili Terazi, Merkür bugün zihninizin iç dünyasını simgeleyen alana geçiyor. 10 Eylül'e kadar kendi kabuğunuza çekilmek, olayları dışarıdan gözlemlemek ve zihinsel olarak dinlenmek isteyeceksiniz. Tek başınıza alacağınız kararlar veya arka planda yürüttüğünüz projeleri tamamlamak bu dönemde gündemde olacak. Günün Merkür-Heiron etkileşimi, geçmiş konulara bambaşka bir pencereden bakmanıza imkan tanıyacak. Perde arkasından alacağınız bir destek veya yapacağınız derin bir sohbet, finansal ya da duygusal bir yükten kurtulmanıza yardım edebilir. Fikirleriniz kabul görecek ve içsel bir rahatlama yaşayacaksınız.
Günün Tavsiyesi: Zihninizdeki gürültüyü sakinleştirmek için kendinize yalnız kalacağınız ve derinleşeceğiniz alanlar yaratın.
Akrep Burcu (23 Ekim – 21 Kasım)
Sevgili Akrep, Merkür bugün sosyal çevre ve dostluklar alanınıza adım atıyor. 10 Eylül'e kadar arkadaşlarınızla iletişiminiz hız kazanacak, geleceğe yönelik hedeflerinize ve sosyal projelerinize zihinsel olarak daha fazla odaklanacaksınız. Objektif kararlar almak ve grup çalışmalarına katılmak için harika bir dönem. Bugün gerçekleşen Merkür-Heiron açısı sayesinde insanlarla iletişim hatlarınız ardına kadar açık. Geçmişte dostlarınızla aranızda oluşan kırgınlıkları sohbet ederek onarabilir, ortak paydalarda buluşabilirsiniz. Hakiki gücün kendi içinizden geldiğini fark ederek uzun vadeli hayalleriniz için ilham verici adımlar atabilirsiniz.
Günün Tavsiyesi: Sosyal çevrenizden gelen fikirlere açık olun ve yapıcı sohbetlerle bağlarınızı güçlendirin.
Yay Burcu (22 Kasım – 21 Aralık)
Sevgili Yay, Merkür bugün haritanızın en tepe noktası olan kariyer alanınıza geçiş yapıyor. 10 Eylül'e kadar sorumluluklarınız, geleceğe dair planlarınız, işiniz ve toplum önündeki duruşunuz zihninizin ana gündemi olacak. Sözlerinizle ve fikirlerinizle ön plana çıkabilir, yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Bugün gerçekleşen Merkür-Heiron uyumu, iş ve sağlıkla ilgili hızlı çözümler üretmenize imkan tanıyor. Sevdiklerinizle veya iş ortaklarınızla ihtiyaçlarınızı açıkça konuşmak zihninizi rahatlatacaktır. Sunmak istediğiniz fikirler veya kariyer hamleleri için gökyüzü son derece destekleyici bir enerji yayıyor.
Günün Tavsiyesi: Mesleki hedeflerinizi açık yüreklilikle ifade edin ve sorumluluklarınızı samimiyetle üstlenin.
Oğlak Burcu (22 Aralık – 19 Ocak)
Sevgili Oğlak, Merkür bugün vizyon, inançlar ve macera alanınıza geçiyor. 10 Eylül'e kadar zihinsel olarak ufkunuzu genişletmek, yeni şeyler öğrenmek, düşüncelerinizi yaymak veya yeni şeyler öğrenmeye zaman ayırmak isteyeceksiniz. Olaylara daha geniş ve iyimser bir pencereden bakmak ruh halinize çok iyi gelecek. Bugün gerçekleşen Merkür-Heiron etkileşimi, diyaloglarınızı hem zihinsel hem de duygusal anlamda derinleştiriyor. Fikirlerinizi veya uzmanlığınızı başkalarıyla paylaşmak çevrenize ilham verebilir. Bu samimi paylaşımlar hem dostluklarınızı pekiştirecek hem de gelecekte karşınıza çıkacak fırsatların kapısını aralayacak.
Günün Tavsiyesi: Bakış açınızı dar kalıplara hapsetmeyin, yeni fikirleri keşfetmeye ve öğrenmeye hevesli olun.
Kova Burcu (20 Ocak – 18 Şubat)
Sevgili Kova, Merkür bugün ortak birikimler, finans, araştırma ve özel hayatınızı konu alan evinize geçiyor. 10 Eylül'e kadar derin araştırmalar yapmak, psikolojik süreçlerinizi anlamak veya bütçe düzenlemelerine odaklanmak için zihniniz bir hayli keskin çalışacak. Olayların arka planındaki dinamikleri güçlü sezgilerinizle kolayca yakalayabileceksiniz. Bugün gerçekleşen Merkür-Heiron uyumu, ailevi veya finansal konularda son derece yapıcı sohbetler getiriyor. Kendinize dair öğreneceğiniz yeni bir şey, olumsuz düşünce kalıplarından sıyrılmanıza yardım edecek. Doğru ve dürüst diyaloglar sayesinde ilişkilerinizde güven tazeleyebilirsiniz.
Günün Tavsiyesi: Karmaşık meselelerin derinine inmekten korkmayın, açık iletişimle tüm düğümleri çözebilirsiniz.
Balık Burcu (19 Şubat – 20 Mart)
Sevgili Balık, Merkür bugün karşıt burcunuz olan Başak'a geçerek ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanınızı hareketlendiriyor. 10 Eylül'e kadar hayatı başkalarının bakış açısından görmek, partnerinizin veya yakın bir dostunuzun fikirlerine kulak vermek ön plana çıkacak. Diyalog kurmak ve fikir alışverişinde bulunmak zihninizi canlandıracaktır. Bugün gerçekleşen Merkür-Heiron üçgeni, ilişkilerinizde adeta iyileştirici bir etki yaratıyor. Farklı iletişim tarzlarını anlayışla karşılamak ve empati kurmak aranızdaki bağı güçlendirecek. Derin, samimi ve adeta sihirli sohbetler sayesinde bir ilişkiyi veya ortaklığı çok daha üst bir seviyeye taşıyabilirsiniz.
Günün Tavsiyesi: İkili ilişkilerinizde dinleyici olmaya özen gösterin, karşılıklı anlayışın ilişkinizi nasıl dönüştürdüğünü görün.