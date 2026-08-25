25 Ağustos burç yorumları: Merkür Başak burcuna geçiyor

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Bugün gökyüzünde zihinsel ve iletişimsel anlamda yeni bir dönem başlıyor. Zihin gezegeni Merkür, Aslan burcundaki yolculuğunu tamamlayıp Kuzey Ay Düğümü ile karşıt açı yaptıktan sonra Başak burcuna geçiş yapıyor. 10 Eylül'e kadar sürecek bu dönem, detaylara odaklanmayı, rutinleri düzene sokmayı ve sorunlara çözümler üretmeyi kolaylaştıracak.

Gün içinde Merkür'ün Heiron ile kurduğu üçgen açı ise geçmiş tecrübelerden ders çıkararak diyaloglarımızı şifalandırmamıza imkan tanıyor. Ay'ın öğle saat 12:02'de Kova burcuna geçişiyle birlikte zihnimiz daha açık, yenilikçi ve objektif bir bakış açısına kavuşacak.