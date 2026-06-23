24 Haziran Çarşamba burç yorumu

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♎ Terazi Burcu

Ay tüm gün burcunuzda seyahat ederken enerjiniz ve cazibeniz oldukça yüksek. Hem ikili ilişkilerde hem de kişisel projelerinizde kendinizi çok daha net ifade edebilirsiniz. Ancak öğleden sonraki iletişim krizlerine karşı sakinliğinizi korumakta ve fevri çıkışlar yapmamakta fayda var.