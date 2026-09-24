24 Eylül 2026 burç yorumları: Sürpriz aksilikler canınızı sıkmasın

1 13

24 Eylül Perşembe gününe başlarken gökyüzü tempoyu düşürmeye, iç dünyamıza dönmeye ve ruhumuzu dinlendirmeye davet ediyor. Sabah saat 06:24 itibarıyla Ay, hayal gücünü ve hassasiyeti temsil eden Balık burcuna geçiş yapıyor ve günün tamamını bu sularda geçiriyor. Bu geçişle içimizde güçlü bir tazelenme, kabuğumuza çekilme ya da günlük koşturmacadan bir nebze olsun kaçma ihtiyacı uyandırıyor. Bir yanımız kendi alanında kalıp yalnızlığın huzurunu ararken, diğer yanımız çevremizle samimi bir dayanışma kurmaya ve birbirimize destek olmaya oldukça yatkın olacak. Sezgilerimizin sesine kulak kabartmak, gevşemek, yavaşlamak ve omuzlarımızdaki ağırlıkları bir kenara bırakmak için son derece elverişli bir atmosferdeyiz. Balık burcundaki Ay, manevi yönümüzü besleyip sezgisel farkındalığımızı belirgin biçimde artırıyor. Ancak bu duyarlılık zaman zaman bizi kaçamak tavırlara sürükleyebilir; özellikle açık çatışmalardan, sert yüzleşmelerden ve tartışmalardan uzak durmak isteyebiliriz.

Öğleden sonra Ay'ın sürprizler gezegeni Uranüs ile oluşturduğu açı katı kurallara, sınırlara ve kısıtlamalara tahammül etmeyi zorlaştırabilir, içimizde ufak bir huzursuzluk yaratabilir. Neyse ki gün ilerledikçe bu gergin hava dağılıyor ve ruhumuzun dinginlik arayışıyla yeniden uyum yakalamak kolaylaşıyor. Karşımızdakilerin duygularından çabucak etkilenebileceğimiz, hislerimizin kolayca yön değiştirebileceği hassas bir akıştayız.