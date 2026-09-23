23 Eylül burç yorumları: Acele eden fena yanacak!

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Bugün gökyüzünde hem ufkumuzu genişleten hem de zihnimizi bir miktar zorlayan dalgalı bir enerji hakim. Zihin gezegeni Merkür ile sürprizler gezegeni Uranüs arasındaki zorlayıcı temas, gün boyunca beklenmedik dönüşleri ve ufak zamanlama hatalarını beraberinde getirebilir. Zihnimiz yeni ihtimallere açık olsa da düşüncelerimizi toparlamakta ve odaklanmakta zorlanabiliriz. Aklımıza son derece özgün, ezber bozan fikirler gelebilir ancak bunları karşınızdakilere aktarmak ya da hemen hayata geçirmek sanıldığı kadar kolay olmayabilir.

Günün büyük bölümünde Ay, Kova burcunda ilerleyerek topluluk bilincini, insani değerleri ve geleceğe dönük hedeflerimizi öne çıkarıyor. Ay'ın yarın sabah saat 06.00'da Balık burcuna geçmeden önce Heiron ve Kuzey Ay Düğümü ile kuracağı kavuşum, büyümemiz ve kendimizi geliştirmemiz adına bizi cesaretlendiriyor. Hayatımızda ileriye doğru yol almanın sırrı ise geçmişten bu yana askıda kalan duygusal düğümleri çözmekten geçiyor.