20 Mayıs için burç yorumu:

Koç burcu

Koç burcu için şansın yanlarında olacağı bir gün olacak ve bu durum, oldukça karmaşık durumlara doğru çözümü bulma hızlarında en belirgin şekilde hissedilecek. Tam öfkelenip kontrolden çıkmaya hazırlandıkları anlarda, birinin görünmez bir şekilde önlerindeki yolu açtığı hissine kapılacaklar.

Bu tür bir şans, onlara işte, konuşmalarda ve kişisel kararlarda avantaj sağlayacak çünkü gerçek bir sorun haline gelmeden önce aksaklıkları öngörmelerine olanak tanıyacak. Koç burcu, günün her küçük şey için mücadele etmesini gerektirmediği, aksine genellikle mücadele etmek zorunda kaldığı yerlerde ona yardım eli uzattığı için çok mutlu olacak. Bu, onun iyi ruh halini geri kazandıracak ve Çarşamba gününün beklediğinden çok daha kolay olduğunu hissetmesini sağlayacaktır. Akşam, önümüzdeki günler için ona güçlü bir ivme kazandıracak önemli küçük zaferler kazandığı hissine kapılacaktır.

Boğa burcu

Boğa burcu, istemediği kadar risk almak zorunda kalacağı bir gün geçirecek ve bu durum onları hiç hoşlanmadıkları bir duruma sokacak. Etraflarında ya harekete geçmeye cesaret edemeyen ya da işin en tatsız kısmını Boğa burcuna bırakan insanlar olacağı için, kestaneleri çıplak elleriyle sökmek zorunda kalacaklar. Bu durum onları rahatsız edecek çünkü onlar baskı altında ve güvenlik sınırında hareket etmektense, istikrarı, öngörülebilirliği ve dikkatlice düşünülmüş bir hamleyi tercih ederler.

Ancak, bazen risk almak zorunda olduklarını anlayacaklardır; bunu istedikleri için değil, aksi takdirde herkes için daha büyük zararlar olacağı için yapacaklardır. Boğa burcu bu durumla başa çıkacaktır, ancak günü dişlerini sıkarak ve yine diğerlerinden daha akıllı oldukları hissiyle geçireceklerdir. Akşamları yorgun olacaklar, ancak başkalarının bu kadar zarif bir şekilde katlanamayacağı bir şeye dayanmış olmanın verdiği gizli bir memnuniyet de duyacaklardır.

İkizler burcu

İkizler burcu için yoğun bir çalışma günü olacak ve bu çalışma çoğunlukla iletişim, müzakere, yazma, koordinasyon ve farklı görevler arasında sürekli hareket halinde olmayı gerektirecek. Çarşamba günü gergin geçecek çünkü neredeyse her zaman tetikte, hızlı ve becerikli olmaları gerekecek ve bir an bile dinlenme fırsatları olmayacak. Ancak bu kötü bir gelişme olmayacak, çünkü İkizler burcu genellikle bu tempoda en iyi yönlerini gösterir ve başkalarının kafasının karışacağı yerlerde avantaj sağlamayı başarır.

Bu gün onlara, çok çalışırlarsa ve aşırıya kaçmazlarsa, takdir, faydalı bir sonuç veya gelecekteki bir kazanç gibi ödüllerin buna değeceğini kanıtlayacak. Baskının gerçek olduğunu hissedecekler, ancak bu Çarşamba gününü çok başarılı kılma fırsatının da gerçek olduğunu anlayacaklar. Akşam yorgun olacaklar, ancak çok şey başarmış olmanın ve bunun boşuna olmadığını hissetmenin verdiği o hoş duyguyu yaşayacaklar.

Yengeç

Yengeç burcu için yapılacak çok işin olduğu bir gün olacak, ancak onlar için bu daha çok başkalarının biraz dağınık bıraktığı işleri organize etmek, bitirmek ve ustalaşmakla ilgili olacak. Bu onları strese sokacak çünkü Yengeç burcu, özellikle de düzeltmek, düzeltmek ve sonuçlarına katlanmak zorunda kalan kişi kendisi olduğunda, başkalarının dikkatsizliğine tahammül etmekte zorlanır.

Ancak, eğer sinirlenmeye boyun eğmezse, gün ona cömert davranacaktır, çünkü öne çıkma şansı bu birikmiş işlerde yatmaktadır. Yengeçler, Çarşamba günü ne kadar yoğun geçerse geçsin, saygı, istikrar veya somut bir fayda şeklinde çok iyi bir şey de getirebileceğini hissedeceklerdir. Ritmlerini kaybetmemeye çalışmalılar, çünkü ödül gerçekten buna değecek ve çabalarına tamamen farklı bir şekilde bakmalarını sağlayacaktır. Akşamları, kazanılmış değer ve kişisel fayda duygusuyla baş başa kalacaklardır.

Aslan

Aslan burcu için bugün, hoşlanmadıkları kadar risk almak zorunda kalacakları ve bu durumun onları alışılmış konfor alanlarının dışına çıkmaya iteceği bir gün olacak. Açık bir sohbete katılmak, zor bir pozisyonu savunmak, kamuoyuna açık bir taahhütte bulunmak veya kesin başarı vaat etmeyen bir durumda liderliği üstlenmek zorunda kalabilirler. İşte tam da bu onları strese sokacak, çünkü Aslan burcu oyuna özgüven ve görünür bir kontrolle girmeyi sever ve yarın henüz tamamen düzenlenmemiş bir şeye adım atmak zorunda kalacaklar.

Ancak, isteksizliğine rağmen, şimdi risk almazsa daha sonra çok daha büyük bir fırsatı kaçırabileceğini anlayacaktır. Gün ona cesaretin sadece parlamakla ilgili olmadığını, aynı zamanda kimsenin rahat bir son garanti etmediği durumlarda zor adımı atmakla da ilgili olduğunu öğretecektir. Akşamleyin gergin olacak, ama aynı zamanda kendine karşı çok daha büyük bir saygı duyacaktır.

Başak

Başak burçları için şansın yanlarında olacağı bir gün olacak ve bu şans, düzen, hassasiyet ve her şeyin gereksiz gerginliklere ve her şeyi iki kez düzeltme ihtiyacına gerek kalmadan nihayet yerli yerine oturduğu o nadir duyguyla kendini gösterecek. Çarşamba gününün onlara, alışılmış kaos ve ufak tefek sıkıntılar tuzağına düşmeden çok şey başarma şansı verdiğini hissedecekler.

Bu tür bir şans, çabalarının olumlu koşullarla desteklendiğinde anlamlı olduğuna dair inançlarını tazeleyeceği için onları çok mutlu edecektir. Başaklar önemli bir görevi tamamlayabilecek, faydalı bir karar verebilecek veya sadece günün kendilerine engel olmadığını, aksine yardımcı olduğunu hissedebileceklerdir. Bu, onlara içsel huzur getirecek ve kendilerine ve başkalarına karşı çok eleştirel olmamalarına yardımcı olacaktır. Akşamları, doğru ritmi yakaladıklarını ve şanslarını akıllıca kullandıklarını bildikleri için memnun olacaklardır.

Terazi

Terazi burçları, bugün istemedikleri kadar risk almak zorunda kalacakları bir gün geçirecekler ve bu durum onları alışılmış denge bölgelerinden çıkaracak. Bu, onlar için kesin bir karar verme ihtiyacı, tereddüte son verme veya herkesi memnun etmeyecek ancak gerekli olacak bir eylem olarak kendini gösterebilir. Bu durum onları etkileyecektir çünkü Terazi burçları doğaları gereği akıcılığı tercih ederler ve Çarşamba günü onları yumuşatmak yerine kesmeye zorlayacaktır.

Ancak, her zor kararın yanlış olmadığını ve bazen cesur bir hamlenin günü daha büyük bir karmaşadan kurtardığını öğreneceklerdir. Herkesi memnun edemeyeceklerini kabul edip yine de harekete geçerlerse, durumdan çok daha güçlü çıkacaklardır. Akşamları yorgun hissedecekler, ancak aynı zamanda öz saygıları da daha güçlü olacaktır.

Akrep

Akrepler için bugün çok fazla iş olacak, ancak bu sadece miktar olarak değil, aynı zamanda gerçek bir dayanıklılık sınavı olacak çünkü karmaşık ve pek de hoş olmayan vakaları çözmek zorunda kalacaklar. Onlar için iş yükü, zorlu konuşmalar, gizli gerilimler, karmaşık sorumluluklar veya hem hassasiyet hem de sinir gerektiren görevlerle bağlantılı olacak.

Bu durum Çarşamba gününü gergin ama verimsiz kılmayacak, çünkü Akrep burcu şüpheye kapılıp çevresindekilerle kavga etmeye başlamazsa gün çok cömert geçebilir. Zorlu iş, kendini toparlayıp dramalara zaman harcamamaya karar verdiğinde ne kadar dirençli olabileceğini gösterme şansı olacak. Denemeli, çünkü ödül, beklediği şekilde hemen gelmese bile, buna değecek. Akşam yorgun olacak, ama aynı zamanda günü onurlu ve karakterli bir şekilde geçirdiği hissine de sahip olacak.

Yay

Yay burcu için bugün, gönüllü olarak seçmeyeceklerinden daha fazla risk almak zorunda kalacakları bir gün olacak ve bu da onları sürekli olarak biraz ikilemde hissetmelerine neden olacak. Seyahatle ilgili bir karar, plan değişikliği, yeni bir yön veya artık ertelenemeyecek doğrudan bir konuşma ile karşı karşıya kalabilirler. İçsel güvenlik olmadığında bu tür eylemler Yay burcunun kalbine dokunmaz ve yarın en çok özleyecekleri şey güvenlik olacaktır.

Ancak gün, eğer bilinmeyene adım atmaya cesaret edemezse, kendisinin de durgunluğun esiri olarak kalacağını gösterecektir. Çarşamba günü ondan sadece iyimserlik değil, aynı zamanda olgunluk da isteyecektir; her şey uygun olduğunda değil, gerektiğinde hareket eden türden bir olgunluk. Akşamları daha yorgun olacak, ancak aynı zamanda kendi içinde önemli bir şeyi aştığına dair net bir hisse de sahip olacaktır.

Oğlak

Oğlak burçları günün en büyük favorileri olacak, çünkü şansları o kadar güçlü ve zamanında gelecek ki, gerçekten de günün kralları olarak adlandırılabilirler. Çarşamba onlar için kraliyet günü olacak, çünkü üstlendikleri her şey doğru ritmi bulacak ve engeller ilk başta göründüklerinden çok daha küçük ve aşılması daha kolay görünecek. Hiçbir şeyden endişe etmelerine gerek kalmayacak, çünkü hayat onlara tam ihtiyaç duydukları anda doğru sinyalleri, doğru insanları ve en gerekli desteği verecek.

Bu şans onları çok mutlu edecek, çünkü Oğlak burcu nadiren mücadele etmeden kolay yoldan başarıya ulaşır ve bu yüzden bu elverişli günü daha da çok takdir edecektir. Sonunda sadece disiplininin değil, kaderin de onunla birlikte çalıştığını hissedecektir. Akşamleyin, bugün her şeyin kendi tarafında olduğu için memnun, kendine güvenen ve hoş bir asil sakinlikle dolu olacaktır.

Kova

Kova burcu için yoğun bir çalışma günü olacak; hızlı fikirler, alışılmadık çözümler ve yönünü kaybetmeden hareket halinde kalabilme yeteneği gerektiren türden bir çalışma. Bu durum günü gergin hale getirecek çünkü kimse onlara rahatlama fırsatı vermeyecek, ancak Kova burcu genellikle tam da böyle bir ortamda en iyi performansını sergiler. Zorluklardan kaçmak yerine, kaosu akıllıca ve faydalı bir şey için hammadde olarak kullanırsa, Çarşamba gününün çok cömert olabileceğini hissedecektir.

Yapacağı iş çok olacak, ama ödülü buna değecek, çünkü ona sadece bir sonuç değil, aynı zamanda daha önce başkalarını korkutan bir duruma karşı üstünlük duygusu da verecek. Bu yüzden, günün en gürültülü ve kalabalık olduğu anlarda denemek ve yarıda bırakmamak iyidir. Akşamleyin bitkin düşecek, ama gerginliği gücüne dönüştürmüş olmanın verdiği ilhamla dolu olacak.

Balık

Balık burcu için şansın yanlarında olacağı bir gün olacak, ancak bu ani bir atılım şeklinde değil, işlerin doğru yönde sessiz ve güzel bir şekilde düzenlenmesi şeklinde gerçekleşecek. Çok mutlu olacaklar çünkü belirsiz ve anlaşılmaz olan bir şeyin birdenbire şekillenmeye ve anlam kazanmaya başladığını hissedecekler. Bu şans, kendilerine daha çok inanmalarına ve çok korkmadıklarında hayatın da onlara daha yumuşak ve destekleyici bir şekilde karşılık verdiğini görmelerine yardımcı olacak.

Balık burcu, doğru sözleri söyleme, doğru insanla tanışma veya yakın zamana kadar sadece tereddüt olan yerde iç huzuru hissetme şansına sahip olacak. Bu, Çarşamba gününü onlar için çok özel kılacak ve mutluluğun bazen sessizce geldiğini, ancak uzun süre kaldığını gösterecektir. Akşamları sakin, minnettar ve günün geride bıraktığı aydınlığın verdiği bir hisle olacaklar.