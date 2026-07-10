2 yıl boyunca gizlendiler, ev boşalınca ortaya çıktı: Çatı katını bastılar!

Üç yıl karavanda yaşayan Becky ve Drew Bidlen çifti, kızlarının doğumundan sonra Indianapolis’te terk edilmiş tarihi bir ev satın aldı. Business Insider'ın 22 Haziran 2024 tarihli raporuna göre, 139.000 dolara satışa çıkan bu 325 metrekarelik devasa mülk, çiftin 150.000 dolarlık teklifiyle satın alındı.

İçinde dört yatak odası, üç banyo ve harabe bir misafir evi barındıran bu yapı, sıradan bir tadilattan çok daha büyük bir mücadeleye dönüştü.

10 BİN DOLARLIK TEMİZLİK FATURASI ÇÖPE ATILDI: AİLE VE DOSTLAR DEVREYE GİRDİ!

İnşaat öncesi ilk büyük engel, eski sakinden kalan ve odaları dolduran tonlarca eski yiyecek, mobilya ve kutu oldu. Temizlik şirketinin her şeyi boşaltmak için 10.000 dolar istemesi üzerine çift, işi aile ve arkadaşlarının yardımıyla birkaç haftada çözdü.

Bu süreç sadece evi boşaltmakla kalmadı, eşyaların gizlediği duvar, zemin ve tavan hasarlarını da ilk kez gün yüzüne çıkardı.

TAŞINMA PLANLARI TAMAMEN İPTAL EDİLDİ: BİRİNCİ VE İKİNCİ KATI KÜF BASTI!

Eşyalar çıkarılınca, evin birinci ve ikinci katlarında ciddi bir küf problemi ortaya çıktı. Binanın kışa hazırlanmaması ve su hasarı görmesi nedeniyle oluşan bu nem, içerdeki hava kalitesini tamamen bozdu.

Yaşam alanını güvenli hale getirmek isteyen çift, uzmanına danışarak temizliğin büyük kısmını kendisi yaptı ve hava kalitesinin düzelmesi için taşınma tarihini Temmuz ayına erteledi.

İKİ YILLIK SESSİZLİĞİ ONLAR BOZDU: ÇATI KATINI VAHŞİ RAKUNLAR İŞGAL ETTİ!

Mülkün iki yıl boş kalması, yerel yaban hayatının evi ele geçirmesine yol açtı. Çatı katını mesken tutan rakunlar, arkalarında büyük pislik bırakmanın yanında zeminlerde ve tavanlarda delikler açarak ciddi yapısal hasara neden oldu.

Çift sadece pisliği temizlemekle kalmadı, yeni istilaları önlemek için tüm giriş noktalarını kapatıp hasarlı keresteleri onardı.

UCUZ MÜLK ALACAKLAR DİKKAT, HER ŞEY BAŞTAN YAPILDI: TESİSAT VE ZEMİNLER YENİLENDİ!

Karavan tadilatı deneyimi olan çift, mülkün büyüklüğü karşısında tüm su tesisatını sıfırdan değiştirmek zorunda kaldı. Mutfak kirişleri desteklendi ve nemden deforme olan ahşap zeminler elden geçirildi.

Yaşanan bu süreç, ucuz tarihi ev fırsatlarının arkasında, taşınmadan önce çözülmesi şart olan çok pahalı, sabır gerektiren ve sağlığı tehdit eden devasa riskler saklanabileceğini gösterdi.